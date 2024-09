Koirien syömisestä lastentappoon ja Viktor Orbanin kehumiseen – Trumpin ja Harrisin vaaliväittely oli täynnä outoja heittoja

Yhdysvalloissa republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump ja demokraattien presidenttiehdokas Kamala Harris kiistelivät tv-väittelyssään Philadelphiassa muun muassa taloudesta, abortista, maahanmuutosta ja ulkopolitiikasta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump ei vastannut suoraan ABC-kanavan moderaattorin kysymykseen siitä, haluaako hän Ukrainan voittavan sodan Venäjää vastaan.

- Haluan sodan päättyvän, entinen presidentti Trump sanoi.

Trump sanoi aikovansa puhua sekä Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille että Venäjän presidentille Vladimir Putinille ja saavansa nämä neuvottelemaan.

- Meillä on hyvä suhde. Ja he kunnioittavat minua. He eivät kunnioita (Joe) Bidenia. Miksi kunnioittaisit häntä? Hän ei ole edes soittanut Putinille kahteen vuoteen, Trump sanoi.

Trumpin mukaan Putin ei olisi ikinä hyökännyt Ukrainaan, jos Trump olisi ollut vielä presidenttinä. Trump myös muistutti, että Putinilla on ydinaseita, ja varoitti kolmannen maailmansodan mahdollisuudesta.

Harris korosti puolestaan Ukrainan tukemisen tärkeyttä.

- Jos Donald Trump olisi presidentti, Putin olisi jo Kiovassa, varapresidentti sanoi.

- Hän tähtäisi muualle Eurooppaan, alkaen Puolasta. Kerrohan täällä Pennsylvaniassa oleville 800 000 puolalaisamerikkalaiselle, kuinka helposti antaisit periksi.

Trump nosti esiin Unkarin pääministerin Viktor Orbanin, jota hän sanoi “vahvaksi mieheksi” ja sanoi tämän sanoneen, että Trump tarvitaan takaisin valtaan, koska Trumpia pelättiin ja kunnioitettiin.

Harris taas sanoi, että monet hänen tapaamistaan maailman johtajista eivät kunnioita Trumpia. Varapresidentin mukaan moni Yhdysvaltain asevoimien korkea-arvoinen johtaja pitää Trumpia häpeällisenä.

Afganistan-operaation loppumisesta puhuttaessa Harris syytti Trumpin hallintoa neuvotteluista Talebanin kanssa, eikä ottanut vastuuta länsijoukkojen kaoottisesta vetäytymisestä Kabulista.

TRUMP SIIRSI keskustelua kerta toisensa jälkeen maahanmuuttoon ja syytti Harrisia laittomasti Yhdysvaltoihin pyrkineiden siirtolaisten päästämisestä maahan – silloinkin, kun keskustelu ei käsitellyt maahanmuuttoa.

- Meillä on maassamme uusi rikollisuuden muoto, maahanmuuttajarikollisuus, Trump sanoi.

Harris syytti Trumpia Bidenin hallinnon rajaturvallisuussuunnitelmien torppaamisesta, koska ei halunnut ongelmien ratkeavan ennen presidentinvaaleja.

Harris mainitsi heti ensimmäisessä vastauksessaan Project 2025:n, konservatiivisen ajatuspajan laatiman vallanvaihtosuunnitelman seuraavaa republikaanihallintoa varten.

Trump kiisti jälleen kerran, että hänellä olisi sen kanssa mitään tekemistä.

Talouden osalta Harris lupaili veronalennusta keskiluokalle. Hän sanoi demokraattihallinnon perineen Trumpilta taloudellisia ongelmia, kuten työttömyyttä.

Trump sanoi hallintonsa hoitaneen koronapandemian upeasti ja sanoi työllisyyden kasvun nykyhallinnon aikana johtuneen pandemiasta toipumisesta. Hän sanoi, ettei Harrisilla ole suunnitelmaa talouden korjaamiseksi ja totesi tämän vain kopioineen Bidenin suunnitelmat.

HARRIS PYRKI maalaamaan itsestään kuvan raikkaana vaihtoehtona ja uuden sukupolven edustajana. Tämä tuli esiin muun muassa silloin, kun Trump mainitsi nykypresidentti Bidenin, joka luopui jatkokauden tavoittelemisesta heinäkuussa.

- Et kisaa Joe Bidenia vastaan. Kisaat minua vastaan, Harris sanoi.

Varapresidentti pyrki ärsyttämään Trumpia esimerkiksi pilkkaamalla tämän vaalitilaisuuksia.

- Hän puhuu fiktiivisistä hahmoista kuten Hannibal Lecteristä. Hän puhuu, kuinka tuulivoimalat aiheuttavat syöpää. Ja siellä huomaa, että ihmiset lähtevät hänen tilaisuuksistaan kesken tylsistyneinä ja kyllästyneinä.

“Ne ihmiset, jotka tulivat sinne. He syövät kissoja”

Trump torjui tämän ja puhui sen jälkeen vääräksi todetusta väitteestä, jonka mukaan maahanmuuttajat ovat syöneet ihmisten lemmikkejä Ohiossa.

- Springfieldissä he syövät koiria. Ne ihmiset, jotka tulivat sinne. He syövät kissoja. He syövät ihmisten lemmikkejä.

Harris totesi myös, että rikollisuudesta puhuminen on Trumpilta paksua, koska entinen presidentti itse on todettu syylliseksi rikoksiin ja on yhä syytettynä teoistaan.

Trump syytti demokraatteja oikeusjärjestelmän hyväksikäyttämisestä häntä vastaan ja vihjasi häntä kohdanneen salamurhayrityksen johtuneen hänen demonisoimisestaan.

- Sain luultavasti luodin päähäni tämän takia. He puhuvat, että olen uhka demokratialle, sanoi Trump, joka haavoittui korvaansa heinäkuun murhayrityksessä.

EHDOKKAAT väänsivät myös aborttioikeudesta. Harris korosti naisten oikeutta päättää omista kehoistaan ja sanoi Trumpin valinneen korkeimpaan oikeuteen tarkoituksella tuomareita, jotka kumosivat aborttioikeuden liittovaltion tasolla turvanneen Roe vastaan Wade -päätöksen.

Trump toisti valheen siitä, että demokraatit haluavat tappaa lapsia syntymän jälkeen.

Hän sanoi aborttioikeuden olevan osavaltioiden asia, mutta ei ottanut kantaa kysymykseen siitä, käyttäisikö hän presidenttinä veto-oikeutta mahdolliseen liittovaltion aborttikieltoon.

Loppiaisen 2021 kongressihyökkäyksen osalta Trump kiisti aiheuttaneensa väkivaltaisuuksia ja syytti Washingtonin viranomaisia heikoista turvajärjestelyistä.

Trump myös kiisti edelleen hävinneensä vuoden 2020 presidentinvaalit.

- 81 miljoonaa ihmistä antoi potkut Donald Trumpille, ja hänellä näyttää edelleen olevan vaikeuksia prosessoida sitä, Harris sivalsi.

TIISTAINA Yhdysvaltain aikaa pidetty väittely oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Trump ja Harris tapasivat kasvotusten. Väittelyn aluksi Harris käveli Trumpin luokse, kätteli tätä ja esitteli itsensä.

ABC:n mukaan kyseessä oli ensimmäinen kerta sitten vuoden 2016 ensimmäisen Trumpin ja Hillary Clintonin välisen väittelyn, jossa presidenttiehdokkaat kättelivät toisiaan.

Väittelyn säännöt olivat samat kuin kesäkuussa Trumpin ja Bidenin väittelyssä. Mikrofoni oli auki vain sillä ehdokkaalla, jolla oli puheenvuoro, jotta ehdokkaat eivät voisi puhua toistensa päälle.

Harris oli valinnut taktiikakseen hymyillä epäuskoisesti tai pyöritellä päätään, kun Trump puhui hänen mielestään valheita tai outouksia. Trump puolestaan katsoi enimmäkseen eteenpäin vastaehdokkaansa puhuessa.

Vielä ei tiedetä, jääkö väittely ainoaksi Trumpin ja Harrisin väliseksi. Lokakuulle on kaavailtu toista väittelyä, mutta sen toteutuminen on epävarmaa.

Teksti: STT / Antti Rulamo