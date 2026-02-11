Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

11.2.2026 06:49 ・ Päivitetty: 11.2.2026 06:49

Kojamon vuokratuotot paranivat – Varmakin myy asuntonsa yhtiölle

Kojamo handout
Kojamon omistamia Lumo-asuntoja Helsingin Kalasataman tornitaloissa.

Lumo-asunnoista tunnetun vuokra-asuntoyhtiö Kojamon liikevaihto laski loka-joulukuussa 1,8 prosenttia vertailukaudesta ja oli 112 miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto kasvoi kuitenkin 2,2 prosenttia ja oli 76 miljoonaa euroa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Toimitusjohtaja Reima Rytsölä sanoo, että yhtiössä onnistuttiin parantamaan vuokrausastetta myös vuoden viimeisellä neljänneksellä, vaikka vuokraus on loppuvuonna tyypillisesti kesäkuukausia hiljaisempaa.

Vuokrausaste nousi 96,3 prosenttiin kolmannen neljänneksen 96,1 prosentista.

Hallitus esittää 0,11 euron osinkoa vuodelta 2025. Toissa vuodelta osinkoa ei maksettu.

Kojamon suuromistajina ovat Teollisuusliiton, Rakennusliiton, Pro:n ja OAJ:n lisäksi isot eläkevakuutusyhtiöt. Näistä työeläkeyhtiö Varma lisää nyt omistustaan Kojamosta.

TIISTAINA työeläkeyhtiö Varma kertoi myyvänsä kaikki asuinkiinteistönsä Lumo Kodit oy:lle, saaden kaupasta rahaa ja uusia Kojamon osakkeita.

Kauppa käsittää 60 asuinkiinteistöä, joissa on yhteensä liki 4 800 asuntoa. Kauppahinta on noin 900 miljoonaa euroa, ja se maksetaan käteisenä sekä Kojamon liikkeelle laskemina uusina osake-erinä.

Kauppa edellyttää vielä kilpailuviranomaisen hyväksynnän. Tavoitteena on Varman mukaan toteuttaa kauppa 1. huhtikuuta mennessä.

Varman asunnoissa asuvien vuokralaisten palvelut jatkuvat ennallaan siihen asti, kunnes kauppa toteutuu. Vuokrasopimukset ja niiden ehdot jäävät voimaan sellaisenaan asuntokannan siirtyessä uudelle vuokranantajalle.

Varman asunnot sijaitsevat pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Yhteensä 98 prosenttia kiinteistöistä sijaitsee Helsingin, Tampereen ja Turun alueilla.

