Kokoomukselle uusi puoluesihteeri: “Mottoni on lite bättre eli vähän paremmin”

Kokoomuksen puoluevaltuusto on nimittänyt Timo Elon uudeksi puoluesihteeriksi. Demokraatti Demokraatti

Hän on toiminut puolueen hallintopäällikkönä vuodesta 2012 ja hoitanut puoluesihteerin tehtävää väliaikaisesti elokuusta alkaen.

– Timo Elo on rautainen ammattilainen. Timon pitkäaikainen kokemus eri tehtävistä ja laaja yhteysverkosto kokoomuksessa ja sen ulkopuolella yhdistyvät vahvaan näkemykseen siitä, mihin suuntaan puolueen toimintaa pitää kehittää. Timon johdolla puolue on hyvissä käsissä, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo toteaa tiedotteessa.

Elo on toiminut kokoomuksessa eri tehtävissä vuodesta 1994 lähtien. Hän johti Pohjois-Karjalan kokoomuksen toimintaa lähes kaksi vuosikymmentä ja on ollut Joensuun kaupunginvaltuutettuna yli kolmekymmentä vuotta. Elo on myös Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valtuutettu ja aluehallituksen varapuheenjohtaja sekä varakansanedustaja Savo-Karjalan vaalipiiristä.