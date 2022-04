Kokoomukselta kova lista: Venäjä eristettävä ja Ukraina aseistettava

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sekä varapuheenjohtajat Antti Häkkänen, Elina Valtonen ja Anna-Kaisa Ikonen vaativat yhteisessä kannanotossaan kovia toimia Venäjän heikentämiseksi ja sotarikosten pysäyttämiseksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Venäjän sotarikoksiin on reagoitava vielä kovemmilla keinoilla. Fossiilisen energian tuonti pitää lopettaa. Venäläisdiplomaattien karkotukset on aloitettava. Ukraina on aseistettava vahvemmin ja rahallista apua lisättävä. Taloussuhteet Venäjään on katkaistava ja sen eristystä kiristettävä. Vain koviin toimiin ryhtyminen voi heikentää Venäjän mahdollisuuksia jatkaa sotatoimia sekä estää yhä uusia Butshan kaltaisia raakalaismaisia sotarikoksia, Orpo listaa tiedotteessa.

Häkkänen vaatii Venäjän tekojen tutkimista kansainvälisessä sotarikostuomioistuimessa.

– Venäjä ja Vladimir Putin on saatettava vastuuseen tehdyistä sotarikoksista. Tällaista ei saa tapahtua Euroopassa vuonna 2022. Kansainvälisen yhteisön on aloitettava välittömästi laaja tutkinta ja tapaukset on vietävä kansainväliseen sotarikostuomioistuimeen.

Valtonen esittää Venäjän taloudellista eristämistä.

– Venäläisen öljyn, kaasun ja kivihiilen ostot on lopetettava välittömästi Suomessa ja EU:ssa. Ostamalla venäläistä fossiilienergiaa Eurooppa rahoittaa sotarikoksia Ukrainan kansaa kohtaan. Venäjän talous tulee systemaattisesti eristää.

Ikonen huomauttaa Euroopan ja Suomen moraalisesta vastuusta auttaa Ukrainan pakolaisia.

– Euroopan sisällä on käynnissä suurin humanitaarinen kriisi sitten toisen maailmansodan. Suoran humanitaarisen avun lisäksi meidän on tarjottava kaikki mahdollinen tuki tänne saapuville ukrainalaisille, jotta he voivat elää Suomessa ihmisarvoista elämää kotimaansa sodasta huolimatta. Tämä on velvollisuutemme.