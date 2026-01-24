Kokoomuksen Aura Salla: ”Yhdysvaltalaisesta teknologiariippuvuudesta on irtauduttava nyt”

Europarlamentaarikko Aura Salla (kok.) varoittaa, että Kelan päätös siirtää suomalaisten arkaluontoiset tiedot yhdysvaltalaisten pilvipalveluiden haltuun heikentää Suomen kriisinsietokykyä, huoltovarmuutta ja itsemääräämisoikeutta. Demokraatti Demokraatti

Kelan päätös koskee ensi vuodesta alkaen sosiaaliturva- ja terveystietoja, joista käy ilmi muun muassa suomalaisten varusmiesten palveluspaikat. Salla kritisoi tällaisten tietojen luovuttamista EU:n ulkopuolisen maan lainsäädännön alla olevalle yritykselle.

– Tässä maailmantilanteessa on vaikea käsittää, miten puolustusstrategisesti merkittävää tietoa voidaan antaa muiden käsiin, hän sanoo tiedotteessa.

Salla nostaa esiin, että myös oikeusministeriö on siirtämässä vaalitietojärjestelmän Amazonin pilveen ja suomalaisten verotiedot siirtyvät ensi vuonna Microsoftin Azureen.

– Näillä päätöksillä julkinen sektori sitoo meidät yhä tiukemmin Yhdysvaltoihin. Samalla näemme päivittäin, kuinka epäluotettava liittolainen Yhdysvallat on. Yhdysvaltalaiset yritykset voivat milloin vain estää meiltä pääsyn palveluihinsa. Riippuvuuden syventäminen on vastuutonta.

Salla muistuttaa, että Yhdysvaltain Cloud Act -laki velvoittaa yhdysvaltalaiset teknologiayhtiöt luovuttamaan hallussaan olevan datan viranomaisille pyynnöstä, riippumatta siitä, missä datakeskus sijaitsee.

Salla vaatii, että julkisen sektorin toimijoiden on keskeytettävä hankkeet, joissa kriittistä dataa ja infrastruktuuria siirretään vieraan vallan hallintaan.

– Yhdysvaltalaisesta teknologiariippuvuudesta on irtauduttava nyt. Eurooppalaisia pilvi- ja teknologiavaihtoehtoja löytyy. Kyse ei ole osaamisesta, vaan poliittisesta tahdosta. Kansallista turvallisuutta ja itsemääräämisoikeutta ei saa ikinä ulkoistaa, hän sanoo.