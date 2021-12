Kokoomuksen Heinoselta täyslaidallinen hallitukselle – ”Pikavippejä on otettu sinne ja tänne”

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) luonnehti Sanna Marinin hallituksen velkapolitiikkaa eduskunnassa vastuuttomaksi ja kestämättömäksi. Heinonen piti kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron keskiviikkona oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetteja koskevassa ajankohtaiskeskustelussa. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Kaikki ongelmat ja myös hallituksen kasassa pysyminen on kerta toisensa jälkeen ratkaistu lisävelalla. Pikavippejä on otettu sinne ja tänne. Pysyviä menojakin on lisätty ilman mitään tietoa niiden rahoituksesta”, kokoomuksen valtiovarainvaliokuntaryhmää johtava Heinonen sanoi.

Heinosen mukaan kokoomus on huolissaan hyvinvointipalveluiden tulevaisuudesta.

”Vaihtoehtobudjetissa näytämme, että rohkeita reformeja tekemällä voimme sekä hillitä menojen kasvua, vahvistaa työllisyyttä, hyvinvointipalveluita ja panostaa koronakuopan jälkeiseen kestävään kasvuun. Vaihtoehtomme lähtee siitä, että valtio ei ole lähtökohtaisesti ratkaisu ongelmiimme. Päinvastoin. Me haluamme antaa ihmiselle enemmän tilaa”, Heinonen sanoi.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetin perusta on Heinosen mukaan vahvistuva työllisyys.

”Kokoomuksen kestävän tulevaisuuden vaihtoehto näyttää, että jatkuvan velkaantumisen tieltä voidaan kääntyä. Hyvinvointipalvelut voidaan turvata ja kasvuun voidaan tehdä rohkeita panostuksia. Luotetaan valtion kaikkivoipaisuuden sijaan ihmisiin ja annetaan tilaa hyvinvoinnin kasvulle”, Heinonen sanoi.