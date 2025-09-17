Politiikka
Kokoomuksen kansanedustaja arvostelee valtiovarainministeriötä liiasta arkuudesta
Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos katsoo valtiovarainministeriön olleen liian arka kriisikuntamenettelyiden käynnistämisessä.
– Menettelyt käynnistetään usein vasta aivan viimeisellä hetkellä, vaikka olisi erittäin perusteltua vahvistaa kuntarakennetta yhdistämällä heikoimmassa tilanteessa olevia kuntia, Vuornos sanoo tiedotteessaan.
Vuornos esittää, että asukasluvun voimakas laskeminen otettaisiin jatkossa kriisikuntakriteeriksi, jonka pohjalta voitaisiin käynnistää kuntajakoselvitys. Voimakas asukasluvun laskeminen kertoo Vuornoksen mukaan paljon kunnan elinvoimasta ja kyvystä selvitä velvoitteistaan.
– Suomen kuntarakenne ei ole kestävällä pohjalla. Näemme kaikki väestöennusteista, että emme voi jatkaa yli 300 kunnan kuntarakenteella, vaan tarvitsemme kuntaliitoksia. Massiivista kuntauudistusta parempi tapa vähentää kuntien määrää on edetä evoluution kautta. Kriisikuntamenettely on olemassa oleva väline, joka antaisi mahdollisuuden kuntarakenteen uudistamiseen.
SUOMESSA on 13 kuntaa, joiden väkiluku on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana yli 10 prosenttia. Vuornos muistuttaa, että kuntia, joissa väkiluku on laskenut yli 5 prosenttia samassa ajassa, on 129.
– On päivän selvää, että näin voimakas asukasluvun laskeminen vie kunnan kriisiin. Jos asukasluvun voimakas laskeminen asetettaisiin kriisikuntakriteeriksi, voitaisiin kuntarakennetta uudistaa järkevästi sieltä, missä tulevaisuuden näkymät ovat kaikista heikoimmat.
Vuornoksen mielestä kriisikuntamenettely tulisi käynnistää vähintäänkin kaikissa niissä kunnissa, joissa asukasluku on viimeisen viiden vuoden aikana laskenut yli 10 prosenttia. Useimmiten nämä kunnat täyttävät jo nykyisetkin kriisikuntamenettelyn kriteerit, jolloin kuntajakoselvityksen käynnistäminen olisi mahdollista ilmankin lakimuutoksia.
– Suuren kertaluokan uudistukset tuppaavat usein kaatumaan omaan mahdottomuuteensa. Vaiheittainen uudistaminen olisi kuntarakenteessakin paras tapa saada asioita aikaan nopeasti. Suomessa on kantokykyymme nähden liikaa heikkoja kuntia ja siksi uudistaminen pitäisi aloittaa heti. Kannustan valtiovarainministeriötä kiristämään tahtia kuntarakenteen uudistamisessa.
