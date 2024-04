Kokoomuksen Marttinen: Hallituksen etsittävä tälle vuodelle vielä lisäsäästöjä – ryöpyttää SDP:n Mäkystä

Hallituksen kehysriihtä valmistellutta työryhmää johtaneen Matias Marttisen (kok.) mukaan hallitus on sitoutunut etsimään tarvittavat lisäsäästöt, joilla alijäämämenettelyyn joutuminen tänä vuonna vältetään. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä kertoi eilen Demokraatille, että lisäsopeutuksia on tehtävä tänä vuonna vielä noin 200-300 miljoonalla kehysriihen rajuista sopeutuksista huolimatta. Tavoitteena on pitää julkisen velan suhde bkt:hen alle 3,5 prosentissa.

Tarkoittaako se sitä, että nyt sitä summaa pitää etsiä?

– Tarkoittaa. Kyllä. Tämä on ollut lähtökohta koko ajan meidän työryhmän työssä. Meidän fokus on ollut koko ajan, että miten vuosi 2025 ja siitä eteenpäin hoidetaan. Tiedossa on ollut myös se, että hyvin todennäköisesti tälle vuodelle täytyy tehdä toimenpiteitä. Nyt se rupeaa varmistumaan, kun VM saa laskentaansa ja valmisteluaan eteenpäin. Sen mukaan mitä tarvitaan uusia toimenpiteitä, niin ne myös tehdään, jotta alijäämämenettely voidaan välttää, Matias Marttinen kommentoi Demokraatille perjantaina eduskunnassa.

Eilen Ylen A-Talkissa Marttinen jo ennakoi olevan mahdollista, että hallitus joutuu leikkaamaan lisää.

Se mistä sopeutetaan on Marttisen mukaan kysymys, jota täytyy kysyä hallitukselta.

– Meidän työryhmän työ on päättynyt. On hallituksen harkinnassa miten asia hoidetaan, mutta luotan budjettipäällikön arvioon siitä, että mikä sopeutustason täytyy olla.

Orpo on ollut sitä mieltä, että tämä (kehysriihessä tehdyt sopeutukset) riittää. Olet eri mieltä kuin Orpo?

– Ei. Olemme pääministerin kanssa samoilla linjoilla siitä, että näillä päätetyillä toimenpiteillä päästään jo hyvin pitkälle. Nelikko (hallituspuolueiden puheenjohtajat) on todennut, että tarvittavat toimenpiteet tämän vuoden osalta tehdään. Nyt on pidettävä huolta, että päätökset saadaan toimeenpantua ja sitten seurataan tilannetta.

– Meidän työryhmän huomio on ollut vuodessa 2025 ja eteenpäin. Olemme sopineet ja todenneet, että VM huolehtii lisäbudjettiprosessissa tämän vuoden osalta tehtävistä tarvittavista toimenpiteistä. Hallitus on täysin sitoutunut siihen, että emme joudu alijäämämenettelyyn. Nyt sopeutustaso tarkentuu, minkä budjettipäällikkö onkin tuonut esille. Hallitus on todennut, että ne toimet tehdään sitten.

Eli tänä vuonna voidaan joutua vielä sopeuttamaa lisää?

– Kyllä. Se on minusta päivänselvä asia.

Matias Mäkynen (sd.) väitti X:ssä, että VM arvioisi tietoisesti alakanttiin sopeutusten vaikutuksia kasvuun ja saisi sitä kautta hyvän syyn leikata lisää. Miten vastaat tähän?

– Kun puolueet hallitusvastuussa ovat aikaisemmin luottaneet valtiovarainministeriön tekemään virka-arvioon ja laskentaan, niin nyt näyttää siltä, että demarit ovat kyseenalaistaneet esimerkiksi budjettiosaston rakenneyksikön laskelmat työllisyysvaikutuksista. On aika vakava paikka, jos oppositiopuolueen varapuheenjohtaja kyseenalaistaa valtiovarainministeriön riippumattoman virkavalmistelun, joka liittyy siihen millä tavoin sopeutustoimet vaikuttavat meidän tulevien vuosien kasvuun. Minusta tämä on aika vakava syytös, jota yksikään vastuullinen poliitikko ei voi heitellä vain mukamas Twitter-keskusteluna. Siihen on hyvä osoittaa jotakin tukea.

– Pidän todella huolestuttavana sitä, että varsinkin SDP:n osalta heillä yleistyy se, että he kyseenalaistavat virkamiesten tekemään valmistelua. En ole ihan varma, että ymmärtävätkö he, että mitä he ovat tässä tekemässä. He horjuttavat luottamusta riippumattomaan virkavalmisteluun, johon kaikki hallitukset ovat omaa valmisteluaan pohjanneet.

Mäkynen kirjoittaa X:ssä, että VM arvioi muistionsa mukaan tietoisesti alakanttiin finanssipolitiikan kertoimen.

– Arvioimalla kertoimen ”varovaisuusperiaatteella” alakanttiin muodostuu riski, että leikkausten vaikutus kasvuun onkin suurempi ja kasvu ensi vuonna vielä arvioituakin heikompaa. Sen myötä hallitus jää taas tavoitteistaan, ”yllättyy” ja leikkaa puoliväliriihessä lisää, Mäkynen kirjoittaa.