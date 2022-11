Kokoomuksen Mykkänen riensi pelastamaan parlamentaarisesti sovittua veroporkkanaa – ”Blokkaaminen vasemmistoliitolta pikkumaista”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen jätti torstaina eduskunnalle yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaan tehtävien investointien verokannustinta koskevan lakialoitteen. Simo Alastalo Demokraatti

Ajatus aloitteen jättämisestä kypsyi Mykkäsen mielessä pian sen jälkeen, kun hallitus oli hankaliksi kääntyneissä neuvotteluissaan päätynyt kuoppaamaan vastaavan sisältöisen lakialoitteensa, vaikka sen antamiselle oli parlamentaarisen TKI-työryhmän tuki.

Mykkänen toivoo aloitteelleen allekirjoituksia kaikista eduskuntapuolueista. Allekirjoitusaikaa on ensi viikon perjantaihin saakka.

– Meidän ryhmä on allekirjoittanut sen käsittääkseni kokonaisuudessaan. Mukana on jo nyt joitakin allekirjoittajia myös muista ryhmistä. Olen saanut kannustavia kommentteja hallituspuolueiden edustajilta siitä, että monella on halua saada T&K-verokannustin säädettyä eduskunnassa, vaikka hallitus ei tätä hallituksen esityksenä eduskuntaan tuonutkaan. Olen ollut myönteisesti yllättynyt, että valmiutta siihen näyttäisi olevan, Mykkänen kommentoi Demokraatille.

ALLEKIRJOITTAJIEN määrä vaikuttaa aloitteen menestymismahdollisuuksiin. Viime kädessä aloitteen kohtalon ratkaisee kuitenkin valtiovarainvaliokunnan verojaosto, joka päättää esitetäänkö lakialoitetta täysistunnolle.

Mykkäsellä ei ollut käytössään hallituksen viimeisintä esitystä yritysten T&K-investointien verotuesta, koska sitä ei koskaan valtioneuvoston yleisistunnolle annettu. Eilen eduskuntaan jätetyssä aloitteessa pyrittiin Mykkäsen mukaan yksinkertaisuuteen.

– Meidän käsityksen mukaan valtiovarainministeriö oli aikeissa poistaa lakiluonnoksesta konsernikohtaisen maksimin, joka oli todettu lausuntokierroksella Suomen verojärjestelmään sopimattomaksi. Me olemme sen tuosta lakialoitteesta poistaneet, ettei tulisi mutkikkuutta.

”Tämän verokannustimen ei pitänyt jäädä panttivangiksi”

Mykkäsen esityksestä on poistettu myös menojen kasvuun perustuva ylimääräinen lisävähennys.

– Lausuntokierroksella arvosteltiin sen asettavan eriarvoiseen asemaan yritykset, jotka ovat tehneet jo tänä vuonna T&K:ta. Ne eivät saisi lisävähennysporkkanaa, mutta ensi vuonna investointinsa aloittavat saisivat. Tästä tuli arviointisotkua, joten otimme sen siitä pois.

Kuten hallituksen esityksessä, myös Mykkäsen jättämässä lakialoitteessa yleinen lisävähennys olisi 50 prosenttia verovelvollisen omaan T&K-toimintaan liittyvistä palkka- ja ostopalvelumenoista. Vähennyksen enimmäismäärä olisi 500 000 euroa vuodessa ja alaraja 5 000 euroa.

T&K-verovähennyksestä on parlamentaarinen sopu, meneekö lakiesitys läpi?

– Toivon todella, että viimeisen vuorokauden aikana tulleet kannustavat viestit kertovat eduskunnan enemmistön tahtotilasta. Tämän verokannustimen ei pitänyt jäädä panttivangiksi, vaan tässä on ollut yhteinen tahto. Olin aika nopeasti ja kärppänä liikkeellä. Minua henkilökohtaisesti korpesi, että pääsimme Matias Mäkysen (sd.) erittäin hyvällä johtamisella vuosi sitten sopuun paketista, jossa sitouduttiin myös erittäin merkittäviin menolisäyksiin.

– Se on miljardien lakisääteinen menolisäys myös tämä rahoituslaki, joka nyt eduskunnassa on. Osaksi pakettia sovittiin tämä verokannustinelementti, Rahoituslaki ei vielä sido nyt eduskunnassa olevaa talousarviota ja siinä t&k-avustukset kääntyvät laskuun ja tämä verovähennys olisi ollut ainoa väline, joka olisi signaali siitä, että olemme sitoutuneet kasvavaan uraan.

Mykkänen muistuttaa, että verokannustin on sadan miljoonan asia samalla, kun hallitus esittää ensi vuodelle talousarviota, jossa on menoja 8 miljardia euroa tuloja enemmän ja ensi tammikuulle neuvotellaan miljardiluokan lisätalousarviota.

– Mittasuhteisiin nähden on vasemmistoliitolta pikkumaista blokata tällainen parlamentaarisesti sovittu asia, kun tämä ei olisi ollut hallituksen pöydällä oleviin isoihin menoeriin verrattuna mikään ongelma.