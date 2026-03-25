Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

25.3.2026 14:17 ・ Päivitetty: 25.3.2026 14:17

Kokoomuksen varapuheenjohtajan pestiin on tunkua – yhdeksäntenä kisaan ilmoittautui Pia Kauma

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA
Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 11. huhtikuuta 2025.

Espoolainen kansanedustaja Pia Kauma pyrkii kokoomuksen varapuheenjohtajaksi. Kauma kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että hän toisi puolueen johtoon ulkopoliittista osaamista ja neuvottelutaitoja.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Pääministeri Petteri Orpolle ei ole löytynyt haastajaa puheenjohtajakisaan, mutta varapuheenjohtajaehdokkaita on ilmaantunut kaikkiaan jo yhdeksän.

Kokoomuksen nykyisistä varapuheenjohtajista puolustusministeri Antti Häkkänen ja kansanedustaja Karoliina Partanen haluavat jatkaa, mutta kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ei tavoittele jatkokautta.

Varapuheenjohtajakisaan ovat aiemmin ilmoittautuneet kansanedustajat Heikki Autto, Janne Jukkola, Mia Laiho ja Tere Sammallahti sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Ehdolla on myös hämeenlinnalainen kaupunginvaltuutettu Sari Rautio.

Valinnat tehdään puoluekokouksessa Jyväskylässä 5.-7. kesäkuuta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
25.3.2026
OAJ kiristää ruuvia toisella lakkovaroituksella – työnantaja syyttää lakkoja laittomiksi, liitto eri linjoilla
Lue lisää

Rane Aunimo

Työmarkkinat
25.3.2026
Jättiliitto iski ilmaan hämmästyttäviä lukuja ja esitti toivelistan – ”Tämä kertoo teille sen kuvan, missä ollaan”
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
25.3.2026
Arvio: John Stuart Mill oli klassisen liberalismin keskeinen ajattelija, mutta näin hän suhtautui sosialismiin
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU