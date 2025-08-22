Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

22.8.2025 08:06 ・ Päivitetty: 22.8.2025 08:06

Kokoomuksen Vuornos vaatii Puolustusvoimilta ryhtiliikettä – ”Koettelee koko järjestelmän oikeudenmukaisuutta”

Kari Hulkko/Demokraatti

Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos pitää varusmiespalveluksen vapautuskäytäntöjä liian lepsuina.

Demokraatti

Demokraatti

Puolustusvoimat kertoi alkuvuodesta, että vuonna 1994 syntyneestä ikäluokasta vain 62,4 prosenttia suoritti varusmiespalveluksen. Vuornoksen mukaan näin alhaisilla prosenteilla ei voida puhua enää yleisestä asevelvollisuudesta.

– Jos lähes 40 prosenttia miehistä saa vapautuksen varusmiespalveluksesta, ollaan hyvin kaukana siitä, että voitaisiin puhua yleisestä asevelvollisuudesta. Kun naiset lasketaan mukaan, vain kolme kymmenestä suomalaisesta kantaa koko vastuun aseellisesta maanpuolustuksesta. Se koettelee koko järjestelmän oikeudenmukaisuutta ja oikeutusta, Vuornos sanoo tiedotteessaan.

Hän viittaa hiljattain julkisuudessa olleeseen NHL-jääkiekkoilija Roope Hintzin tapaukseen. Hintz on saanut armeijasta vapautuksen. Tapauksesta on uutisoinut muun muassa Ilta-Sanomat.

– NHL-jääkiekkoilijoiden vapautukset palveluksesta ovat vain jäävuoren huippu, mutta ne kertovat paljon vapautusten saamisen helppoudesta. Jos pystyy fyysisesti ja henkisesti pelaamaan jääkiekkoa maailman vaativimmassa urheilusarjassa, on hyvin vaikea kuvitella mitään sellaisia vapautusperusteita, joiden perusteella varusmiespalvelusta ei voisi suorittaa, Vuornos toteaa.

VUORNOKSEN mukaan suomalainen asevelvollisuusjärjestelmä on jo tosiasiassa valikoiva. Hän penää laajempaa keskustelua siitä, miten suomalainen laajaan reserviin perustuva maanpuolustus ja asevelvollisuuden oikeudenmukaisuus voidaan turvata.

– Puolustusvoimien olisi korkea aika kertoa kantansa, halutaanko vain miehiä koskevasta yleisestä asevelvollisuudesta pitää kiinni vai ei. Jos halutaan, on palveluksensa suorittaneiden määrä syytä saada lähemmäs 80 prosenttia ikäluokasta ja luopua liian kevyistä vapautusperusteista.

– Toinen vaihtoehto on kehittää järjestelmää sukupuolineutraaliksi valikoivaksi malliksi. Tämä turvaisi riittävän asepalvelusta suorittaneiden määrän ja laadun sekä vastaisi nykypäivän vaatimuksia sukupuolten tasa-arvosta. Seuraavassa hallitusohjelmassa on syytä ottaa kantaa varusmiespalveluksen tulevaisuuteen tavalla, joka turvaa suomalaisen laajaan reserviin perustuvan maanpuolustuksen.

