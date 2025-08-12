Palkittu politiikan aikakauslehti.
12.8.2025 15:04 ・ Päivitetty: 12.8.2025 15:06

Kokoomusministeri: Burkat ja niqabit eivät sovi kouluihin

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan kasvot peittävät huivit ovat vastoin muun muassa tasa-arvoa ja lasten oikeuksia.

Tasa-arvoasioista vastaava sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo, etteivät kasvot peittävät burkat ja niqabit sovi kouluihin. Kokoomuksen Grahn-Laasonen kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hän kuvaa asiaa vaikeaksi uskonnonvapauskysymykseksi, mutta sanoo, että tasa-arvoinen yhteiskunta ei voi sallia tehdä naisista näkymättömiä.

Sosiaaliturvaministerin mukaan kyse on muun muassa tasa-arvosta ja lasten oikeuksista.

KYSYMYS musliminaisten huivien kieltämisestä nousi keskusteluun aiemmin kesällä, kun valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kirjoitti asiasta viime kuussa viestipalvelu X:ssä.

Purran mukaan ”burkat, niqabit ja pikkutyttöjen huivit” pitäisi kieltää Suomessa kokonaan. Perussuomalaiset on esittänyt muslimien huivien kieltoa Suomessa jo useita vuosia.

Huivit pitäisi Purran mielestä kieltää ensimmäisinä juuri kouluissa. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä on myös linjannut, että alaikäisten hijabit pitäisi kieltää Suomessa kokonaan, kertoo Iltalehti.

Burka on musliminaisten uskonnollisista syistä käyttämä kaapu, joka peittää vartalon lisäksi koko kasvot. Niqab puolestaan peittää osan kasvoista, mutta jättää silmät näkyville.

Hijabit peittävät naisten hiukset, mutta eivät peitä heidän kasvojaan.

