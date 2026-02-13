Kokoomusnuorissa rekisterisotku – joku maksoi ”haamujäsenten” jäsenmaksuja

Poliisille viety tutkintapyyntö koskee kokoomusnuorten sisällä tapahtunutta mahdollista tietosuojaloukkausta, joka koskettaa 191 ihmisen henkilötietoja. Jäsenrekisteristä on mahdollisesti jaettu jäsentietoja kolmannelle osapuolelle.

Kokoomuksen mukaan tämä kolmas osapuoli on maksanut viime vuoden lopulla 191 jäsenmaksua kahdeksaan eri kokoomusnuorten jäsenyhdistykseen. Selvityksessä on käynyt ilmi, että osa jäsenmaksuista on maksettu ihmisten itsensä tietämättä.

Kokoomuksen puoluesihteeri Maggie Keskinen kertoo STT:lle, että kyseiset 191 ihmistä ovat ainakin joskus aiemmin olleet kokoomuksen jäseniä. Siksi heidän tietonsa ovat löytyneet rekisteristä. Jäsenyys on saattanut esimerkiksi passivoitua maksamattomuuden takia.

Keskisen mukaan jäsenmaksut nyt maksanut kolmas osapuoli on yksittäinen henkilö. Keskinen ei halua tässä vaiheessa kertoa enempää henkilön taustasta tai motiivista tai esimerkiksi siitä, onko tämä itse puolueen jäsen. Kokoomus on kuitenkin ollut maksajaan yhteydessä.