13.2.2026 05:56 ・ Päivitetty: 13.2.2026 05:58
Kokoomusnuorissa rekisterisotku – joku maksoi ”haamujäsenten” jäsenmaksuja
Kokoomus kertoo tehneensä torstaina Helsingin poliisille tutkintapyynnön jäsenrekisterinsä mahdollisesta väärinkäytöstä. Joku toimija oli tuntemattomasta syystä maksanut parinsadan passivoituneen kokoomusnuoren jäsenmaksuja.
Poliisille viety tutkintapyyntö koskee kokoomusnuorten sisällä tapahtunutta mahdollista tietosuojaloukkausta, joka koskettaa 191 ihmisen henkilötietoja. Jäsenrekisteristä on mahdollisesti jaettu jäsentietoja kolmannelle osapuolelle.
Kokoomuksen mukaan tämä kolmas osapuoli on maksanut viime vuoden lopulla 191 jäsenmaksua kahdeksaan eri kokoomusnuorten jäsenyhdistykseen. Selvityksessä on käynyt ilmi, että osa jäsenmaksuista on maksettu ihmisten itsensä tietämättä.
Kokoomuksen puoluesihteeri Maggie Keskinen kertoo STT:lle, että kyseiset 191 ihmistä ovat ainakin joskus aiemmin olleet kokoomuksen jäseniä. Siksi heidän tietonsa ovat löytyneet rekisteristä. Jäsenyys on saattanut esimerkiksi passivoitua maksamattomuuden takia.
Keskisen mukaan jäsenmaksut nyt maksanut kolmas osapuoli on yksittäinen henkilö. Keskinen ei halua tässä vaiheessa kertoa enempää henkilön taustasta tai motiivista tai esimerkiksi siitä, onko tämä itse puolueen jäsen. Kokoomus on kuitenkin ollut maksajaan yhteydessä.
Puolueen sääntöjen mukaan esimerkiksi päättävissä kokouksissa äänioikeus on vain niillä, joilla on jäsenmaksu maksettuna. Parilla sadalla haamuäänellä pystyisi teoriassa jo vaikuttamaan päätöksentekoon.
Kokoomus on Keskisen mukaan ollut yhteydessä myös kaikkiin, joiden jäsenmaksuja on tapauksen yhteydessä maksettu. Heille on lähetetty asiasta kirje, johon kaikki eivät ole vielä vastanneet.
PUOLUE on tehnyt tapahtuneesta myös ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle.
- Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan tietoturvaloukkaus on rajattu ja matalariskinen. Kyseessä on kokoomusyhteisön sisäinen tietovuoto, eikä jäsenrekisteriin ole murtauduttu luvattomasti. Suhtaudumme tapahtuneeseen kuitenkin äärimmäisellä vakavuudella, koska tiedot poliittiseen puolueeseen kuulumisesta luokitellaan arkaluontoisiksi tiedoiksi, Keskinen sanoi tiedotteessa.
Kokoomuksen mukaan mahdollinen tietovuoto koskee yhteystietoja, ei henkilötunnuksia.
