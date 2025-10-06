Palkittu politiikan aikakauslehti.
6.10.2025 10:08 ・ Päivitetty: 6.10.2025 10:52

Kolme tutkijaa palkittiin lääketieteen Nobelilla immuunijärjestelmän tutkimuksesta

LEHTIKUVA / AFP / JONATHAN NACKSTRAND
Nobel-komitean sihteeri Thomas Perlmann esitteli lääketieteen Nobel-palkinnon voittajat maanantaina.

Lääketieteen Nobel-palkinto on myönnetty tänä vuonna jaetusti kolmelle tutkijalle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Palkinnon saivat yhdysvaltalaistutkijat Mary E. Brunkow ja Fred Ramsdell sekä japanilaistutkija Shimon Sakaguchi immuunijärjestelmään ja autoimmuunisairauksiin liittyvästä työstään.

Kehon voimakasta immuunijärjestelmää täytyy säädellä, jotta se ei käy omien elimiemme kimppuun, ja Brunkow, Ramsdell ja Sakaguchi saavat palkinnon uraauurtaviksi luonnehdituista löydöistä koskien perifeeristä immuunitoleranssia, joka estää immuunijärjestelmää vaurioittamasta kehoa, tiedotteessa kerrotaan.

-  Heidän löydöksensä ovat olleet ratkaisevan tärkeitä ymmärryksellemme siitä, miten immuunijärjestelmä toimii ja miksi meille kaikille ei kehity vakavia autoimmuunisairauksia, sanoo Nobel-lautakunnan puheenjohtaja Olle Kämpe tiedotteessa.

Karoliininen instituutti kertoi palkittavien nimet Tukholmassa puolenpäivän jälkeen Suomen aikaa. Julkistus käynnistää Nobel-viikon, joka jatkuu huomenna fysiikan ja keskiviikkona kemian palkinnoilla ja torstaina kirjallisuuspalkinnolla. Rauhanpalkinto julkistetaan Oslossa perjantaina.

Korjattu klo 13.52: 3.kappaleesta säännellä po. säädellä ja sitaatista muotoilu ”miksi me emme kaikki kehitä” muotoon ”miksi meille kaikille ei kehity”.

