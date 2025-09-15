Palkittu politiikan aikakauslehti.
15.9.2025 13:35 ・ Päivitetty: 15.9.2025 13:36

Komissaari Brunner lupaili pikaista droonimuuria – raja- ja turvallisuusinvestointeihin reilusti lisärahaa

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
EU:n sisä- ja muuttoliikeasioista vastaava komissaari Magnus Brunner ja sisäministeri Mari Rantanen (oik. selin) yhteisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä 15. syyskuuta.

EU:n komissio tukee Suomen itärajan valvontaa, vakuutteli Suomessa maanantaina vieraillut sisä- ja muuttoliikeasioista vastaava komissaari Magnus Brunner.

Demokraatti

Demokraatti

Komissaari vieraili sisäministeri Mari Rantasen (ps.) kutsumana muun muassa tutustumassa Vaalimaan rajanylityspaikan järjestelyihin ja rakenteilla olevaan esteaitaan. Brunner muistutti komission antaneen Suomelle kahden viime vuoden aikana 80 miljoonaa euroa kohdennettua rahoitusta rajavalvontaan.

– Frontex on myös käynnistämässä 150 miljoonan euron tarjouskilpailun laitteista, joista 90 prosenttia rahoitetaan EU:n varoista, pääasiassa drooneja varten, Brunner sanoo sisäministeriön tiedotteen mukaan.

KOMISSION esityksessä EU:n seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi Suomen sisäasioiden sektorille, mukaan lukien rajavalvontaan, ehdotetaan 1,6 miljardin euron rahoitusta, mikä on miljardi euroa aiempaa enemmän.

”Toteutamme tämän jo kuluvalla kaudella eli kahden seuraavan vuoden aikana”

Sisäministeriön mukaan lisärahoitukselle on myös välittömiä tarpeita, kuten esimerkiksi drooneilla tehtävän rajavalvonnan ja drooneihin kohdistuvan vastatoiminnan kehittäminen.

– Työskentelemme Eastern Flank Watch -valvontaohjelman parissa parantaaksemme reaaliaikaista valvontaa Venäjän rajanaapureina olevissa EU-maissa. Tähän sisältyy droonimuurin rakentaminen. Toteutamme tämän jo kuluvalla kaudella eli kahden seuraavan vuoden aikana, Brunner sanoo.

Tiedotustilaisuudessaan maanantaina Brunner totesi venäläisdroonien Puolaan tekemien ilmatilaloukkausten osaltaan nopeuttavan EU:n reagointia. Suomi on Brunnerin mukaan saamassa seuraavan EU:n pitkän aikavälin talousarvion mukaan muuttoliike-, raja- ja turvallisuusinvestointeihin lähes kolme kertaa enemmän rahoitusta kuin edellisellä kaudella.

Toimituksen valinnat

