21.10.2025 14:35 ・ Päivitetty: 21.10.2025 14:35
Komissio kokeilee: kelpaako EU:n metsäkatoasetus löysemmillä ehdoilla?
EU-komission esittämä kiistelty metsäkatoasetus voi sittenkin olla tulossa voimaan jo ensi vuoden alussa. Komissio on valmis löysäämään esityksen alkuperäisiä, moninkertaisia raportointiehtoja.
Metsäkatoasetus kieltää tiettyjen tuotteiden kuten kaakaon, soijan, palmuöljyn, kahvin, puun ja naudanlihan tuonnin EU:n markkinoille, jos ne aiheuttavat lähtömaissa metsäkatoa. Jatkossa näitä tuovien yrityksien on raportoitava tuotteen alkuperästä tarkasti.
Komissio ilmoitti aiemmin syksyllä harkitsevansa asetuksen voimaantulon lykkäämistä vuoteen 2027 ”teknisten ongelmien vuoksi”.
Lykkäämisen sijaan komissio aikoo nyt esittää joidenkin raportointivelvollisuuksien höllentämistä, minkä uskotaan ratkaisevan tietojärjestelmien pelätyn ylikuormituksen.
MUUTOKSIIN lukeutuu se, että yritysten täytyisi raportoida tuotteiden alkuperästä ainoastaan siinä vaiheessa, kun tuotteet saapuvat EU:n markkinoille.
Käytännössä tämä tarkoittaisi, että esimerkiksi kaakaopapujen osalta vain maahantuoja jättäisi asiasta huolellisuusraportin, mutta pavuista tehtyjen suklaatuotteiden valmistajilta ei vaadittaisi ilmoitusta järjestelmään.
Lisäksi pienet yritykset saisivat asiassa pidemmän siirtymäajan, ja raportointivelvollisuuksia sovellettaisiin niihin vasta vuoden 2026 lopusta lähtien.
Muille yrityksille säännökset astuisivat voimaan heti vuoden alusta, mutta myös ne saisivat puolen vuoden siirtymäajan, jolloin niitä ei rangaistaisi puutteellisista ilmoituksista.
JÄSENMAIDEN ja EU-parlamentin on nyt hyväksyttävä muutokset. Komissio toivoo, että esityksestä saadaan sopu jo vuoden loppuun mennessä.
Metsäkato on merkittävä ilmastonmuutoksen ajuri. Asetuksen puoltajien mukaan komission esitys on tärkeä, jotta metsäkatoa saadaan globaalisti hillittyä.
Vastustajat, kuten osa jäsenmaista ja yrityksistä, taas ovat kuvanneet asetusta hankalaksi seurata ja noudattaa. Myös osa EU:n kauppakumppaneista, kuten Yhdysvallat, on kritisoinut asetusta.
WWF Suomen kansainvälinen metsäasiantuntija Maija Kaukonen sanoi pitävänsä myönteisenä, ettei asetuksen toimeenpanoa enää lykätä. Hän kuitenkin näki muutoksissa myös riskejä.
- Ehdotetut muutokset asetukseen mahdollistavat porsaanreiän ja nostavat huomattavasti metsäkadon ja toimitusketjujen laittomuuksien riskiä. Kun huolellisuusvelvoitevaatimukset vähenevät, EU:hun saapuviin toimitusketjuihin voi päätyä helpommin esimerkiksi laitonta puuta, Kaukonen sanoi tiedotteessa.
