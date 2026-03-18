18.3.2026 16:36 ・ Päivitetty: 18.3.2026 16:36
Komissiolta uusi yritysavaus – ”Euroopalla on kykyjä, ideoita ja kunnianhimoa”
EU-komissio julkisti keskiviikkona aloitteen, jolla se haluaa helpottaa koko unionin laajuisesti toimivien yritysten perustamista.
Tavoitteena on parantaa EU:n kilpailukykyä Yhdysvaltojen ja Kiinan rinnalla.
Yleiseurooppalaisella yritysjärjestelmällä halutaan vähentää byrokratiaa. Tarkoitus on mahdollistaa se, että yrittäjät voivat kahden vuorokauden kuluessa perustaa digitaalisesti yrityksen, joka voisi toimia kaikissa 27 unionimaassa.
EU-KOMISSION puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan aloite helpottaa merkittävästi yritysten perustamista ja kasvattamista Euroopassa.
- Euroopalla on kykyjä, ideoita ja kunnianhimoa tulla innovoijien parhaaksi paikaksi, von der Leyen sanoo tiedotteessaan.
Komissio toivoo, että EU-parlamentti ja jäsenmaiden neuvosto pääsevät sopimukseen EU Inc. -ehdotuksesta vuoden 2026 loppuun mennessä.
