Kommenteillaan järkyttänyt venäläistoimittaja pyytää anteeksi

Ukrainalaisten lasten polttamiseen ja hukuttamiseen usuttanut venäläinen televisiotoimittaja pyysi maanantaina anteeksi omalla Telegram-kanavallaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Anton Krasovski, 47, vastasi viime viikolla studiovieraalle, joka kertoi tavanneensa 80-luvulla ukrainalaislapsia, jotka sanoivat pitävänsä Venäjää maansa miehittäjänä.

- Nämä lapset pitäisi hukuttaa… työntää majoihinsa ja polttaa, Krasovski sanoi valtiollisella RT-kanavalla.

RT:n päätoimittaja Margarita Simonjan ilmoitti maanantain vastaisena yönä, että kanava jäädyttää työskentelyn Krasovskin kanssa ”tämän kuvottavien kommenttien vuoksi”.

Simonjan sanoi maanantaina, että hän halusi päätöksellään varoittaa kaikkia, jotka kehottavat raakuuksiin.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kehotti sunnuntaina kaikkia maita kieltämään RT:n toiminnan, koska kanava yllyttää kansanmurhaan. Useat länsimaat olivat kuitenkin jo tätä ennen estäneet kanavan toiminnan, koska se välittää Venäjän valheellista sotapropagandaa.

Anton Krasovski on aikaisemminkin käyttänyt kovaa kieltä Ukrainasta. Hän on muun muassa sanonut, ”ettei Ukrainan tulisi olla olemassa, ja me teemme kaikkemme varmistaaksemme, että näin myös käy”.