Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

9.2.2026 12:41 ・ Päivitetty: 9.2.2026 13:39

Kone aloittaa muutosneuvottelut – koskee Suomessa noin 840 ihmistä

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

Hissiyhtiö Kone aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat Hyvinkään tehdastoimintoja sekä tutkimus- ja tuotekehitysyksikköä. Vähennystarve on enintään 70 tehtävää Suomessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Neuvottelujen piirissä on Suomessa noin 840 työntekijää. Henkilöstövähennysten tarkoituksena on Koneen mukaan varmistaa, että yhtiön toiminnot vastaavat nykyistä liiketoimintaympäristöä ja markkinaolosuhteita.

Lopullinen henkilöstövähennysten määrä tarkentuu maanantaina aloitettujen neuvottelujen edetessä.

KONE työllisti vuodenvaihteessa yli 60 000 ihmistä lähes 70 maassa. Suomessa yhtiöllä on vuosiraportin mukaan palkkalistoillaan reilut 2 800 ihmistä.

Kone julkaisi viime viikolla tilinpäätöksensä, jonka mukaan sen liikevoitto koko viime vuodelta oli runsaat 1,3 miljardia euroa. Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta seitsemän prosenttia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Eeva Lennon

Kolumnit
9.2.2026
Labour etsii edelleen itseään – mutta mikään ei briteille riitä
Lue lisää

Janne M. Korhonen

Kolumnit
8.2.2026
Joko nyt olisi Pohjolan yhteisen ja uskottavan ydinasepelotteen aika?
Lue lisää

Visa Noronen

Ulkomaat
7.2.2026
Valittujen veroporkkana – täällä eläkeläinen saa tienata 2 000 euroa kuussa verottomasti
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU