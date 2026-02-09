Työmarkkinat
9.2.2026 12:41 ・ Päivitetty: 9.2.2026 13:39
Kone aloittaa muutosneuvottelut – koskee Suomessa noin 840 ihmistä
Hissiyhtiö Kone aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat Hyvinkään tehdastoimintoja sekä tutkimus- ja tuotekehitysyksikköä. Vähennystarve on enintään 70 tehtävää Suomessa.
Neuvottelujen piirissä on Suomessa noin 840 työntekijää. Henkilöstövähennysten tarkoituksena on Koneen mukaan varmistaa, että yhtiön toiminnot vastaavat nykyistä liiketoimintaympäristöä ja markkinaolosuhteita.
Lopullinen henkilöstövähennysten määrä tarkentuu maanantaina aloitettujen neuvottelujen edetessä.
KONE työllisti vuodenvaihteessa yli 60 000 ihmistä lähes 70 maassa. Suomessa yhtiöllä on vuosiraportin mukaan palkkalistoillaan reilut 2 800 ihmistä.
Kone julkaisi viime viikolla tilinpäätöksensä, jonka mukaan sen liikevoitto koko viime vuodelta oli runsaat 1,3 miljardia euroa. Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta seitsemän prosenttia.
