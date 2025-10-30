Koneyrittäjät: Polttoainejakelu meni Teboil-pakoitteista sekaisin idässä ja pohjoisessa muutamassa päivässä

Polttoaineyhtiö Teboiliin kohdistuvat Yhdysvaltain asettamat pakotteet ovat sekoittaneet polttoainejakelun etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa muutamassa päivässä. Asiasta kertoo maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien yrittäjä- ja työnantajajärjestö Koneyrittäjät. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Järjestön mukaan Teboilin asemaverkosto on ollut moninkertaisesti kilpailijoita kattavampi etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa, ja polttoöljyä on saatu toimitettua työmaille järkevillä kuljetusmatkoilla.

Koneyrittäjille syntyy järjestön mukaan ylimääräisiä kustannuksia ja toiminnallisia hankaluuksia työkoneissa käytettävän polttoöljyn jakelun vaikeuksien takia. Polttoöljy joudutaan hakemaan työmaille jopa sadan kilometrin päästä.

Järjestön toimitusjohtaja Matti Peltola kertoo STT:lle, että tulonmenetys on yksittäiselle koneyrittäjälle merkittävää. Polttoöljyä joudutaan Peltolan mukaan hakemaan muutaman päivän välein yksittäistä konetta kohden.

- Se aika, minkä kone voisi olla käytössä, niin kuljettajalta tai yrittäjältä jää kuljetus- tai hakureissun osalta tulo saamatta, hän sanoo.

Asia koskettaa satoja yksittäisiä koneyrittäjiä pohjoisessa ja idässä, Peltola kertoo.

ONGELMIA on nimenomaan työkoneissa käytettävän polttoöljyn saatavuudessa, sitä kun ei myydä kaikilla liikenneasemilla. Polttoöljyä käytetään esimerkiksi metsäteollisuudessa, tie- ja infrarakentamisessa sekä bioteollisuudessa hakkurien polttoaineena.

Peltolan mukaan yksittäiselle autoilijalle ei varmaankaan näy, kuinka vahvasti polttoöljyn jakelu on ollut Teboilin varassa. Bensiini- ja dieselpolttoaineiden jakeluverkko on maan itä- ja pohjoisosissa kattavampi.

Koneyrittäjien on Peltolan mukaan käytävä asiasta oikeudenmukaista keskustelua asiakkaiden kanssa siitä, miten pakotteista johtuvia lisäkustannuksia jaetaan.

- Että on muitakin kustannusten kantajia kuin se yksittäinen koneyrittäjä.

Järjestö toivoo, että koneyrittäjien asiakkaat ovat ymmärtäväisiä tilanteen suhteen. Jos ymmärrystä ei löydy, voi yrittäjän toiminta Peltolan mukaan vaarantua.

- Tämä on kestämätön tilanne yksittäisen koneyrittäjän kannalta, Peltola sanoo.

STT kertoi noin viikko sitten, että energiayhtiö Neste on keskeyttänyt polttoaineiden toimittamisen Teboilille.

Yhdysvallat kertoi pian tämän jälkeen asettavansa pakotteita venäläisille öljyjäteille Rosneftille ja Teboilin omistavalle Lukoilille. Myös Britannian hallitus on kertonut asettavansa uusia Venäjä-pakotteita, jotka kohdistuvat samoihin yhtiöihin.

Koneyrittäjien mukaan pankit katkaisivat maksuliikenteen Teboilille tällä viikolla.

Lukoil kertoi tänään hyväksyneensä ostotarjouksen kansainvälisistä omistuksistaan monikansalliselta Gunvor-konsernilta. Gunvor on Kyprokselle rekisteröity energiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Sveitsissä.

Koneyrittäjien Peltola ei kuitenkaan odota nopeita ratkaisuja yksittäisten koneyrittäjien tilanteeseen mahdollisen kaupankaan seurauksena.

- Kyllä tässä puhutaan joka tapauksessa vähintään kuukausista, ellei pidemmästä ajanjaksosta.

