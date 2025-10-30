Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

30.10.2025 09:46 ・ Päivitetty: 30.10.2025 09:46

Koneyrittäjät: Polttoainejakelu meni Teboil-pakoitteista sekaisin idässä ja pohjoisessa muutamassa päivässä

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Polttoaineyhtiö Teboiliin kohdistuvat Yhdysvaltain asettamat pakotteet ovat sekoittaneet polttoainejakelun etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa muutamassa päivässä. Asiasta kertoo maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien yrittäjä- ja työnantajajärjestö Koneyrittäjät.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Järjestön mukaan Teboilin asemaverkosto on ollut moninkertaisesti kilpailijoita kattavampi etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa, ja polttoöljyä on saatu toimitettua työmaille järkevillä kuljetusmatkoilla.

Koneyrittäjille syntyy järjestön mukaan ylimääräisiä kustannuksia ja toiminnallisia hankaluuksia työkoneissa käytettävän polttoöljyn jakelun vaikeuksien takia. Polttoöljy joudutaan hakemaan työmaille jopa sadan kilometrin päästä.

Järjestön toimitusjohtaja Matti Peltola kertoo STT:lle, että tulonmenetys on yksittäiselle koneyrittäjälle merkittävää. Polttoöljyä joudutaan Peltolan mukaan hakemaan muutaman päivän välein yksittäistä konetta kohden.

-  Se aika, minkä kone voisi olla käytössä, niin kuljettajalta tai yrittäjältä jää kuljetus- tai hakureissun osalta tulo saamatta, hän sanoo.

Asia koskettaa satoja yksittäisiä koneyrittäjiä pohjoisessa ja idässä, Peltola kertoo.

ONGELMIA on nimenomaan työkoneissa käytettävän polttoöljyn saatavuudessa, sitä kun ei myydä kaikilla liikenneasemilla. Polttoöljyä käytetään esimerkiksi metsäteollisuudessa, tie- ja infrarakentamisessa sekä bioteollisuudessa hakkurien polttoaineena.

Lisää aiheesta

Lukoilin omistajuus vaihtuu – ”Tuntuu vähän siltä, että tässä vedätetään länttä”

Peltolan mukaan yksittäiselle autoilijalle ei varmaankaan näy, kuinka vahvasti polttoöljyn jakelu on ollut Teboilin varassa. Bensiini- ja dieselpolttoaineiden jakeluverkko on maan itä- ja pohjoisosissa kattavampi.

Koneyrittäjien on Peltolan mukaan käytävä asiasta oikeudenmukaista keskustelua asiakkaiden kanssa siitä, miten pakotteista johtuvia lisäkustannuksia jaetaan.

-  Että on muitakin kustannusten kantajia kuin se yksittäinen koneyrittäjä.

Järjestö toivoo, että koneyrittäjien asiakkaat ovat ymmärtäväisiä tilanteen suhteen. Jos ymmärrystä ei löydy, voi yrittäjän toiminta Peltolan mukaan vaarantua.

-  Tämä on kestämätön tilanne yksittäisen koneyrittäjän kannalta, Peltola sanoo.

STT kertoi noin viikko sitten, että energiayhtiö Neste on keskeyttänyt polttoaineiden toimittamisen Teboilille.

Yhdysvallat kertoi pian tämän jälkeen asettavansa pakotteita venäläisille öljyjäteille Rosneftille ja Teboilin omistavalle Lukoilille. Myös Britannian hallitus on kertonut asettavansa uusia Venäjä-pakotteita, jotka kohdistuvat samoihin yhtiöihin.

Koneyrittäjien mukaan pankit katkaisivat maksuliikenteen Teboilille tällä viikolla.

Lukoil kertoi tänään hyväksyneensä ostotarjouksen kansainvälisistä omistuksistaan monikansalliselta Gunvor-konsernilta. Gunvor on Kyprokselle rekisteröity energiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Sveitsissä.

Koneyrittäjien Peltola ei kuitenkaan odota nopeita ratkaisuja yksittäisten koneyrittäjien tilanteeseen mahdollisen kaupankaan seurauksena.

-  Kyllä tässä puhutaan joka tapauksessa vähintään kuukausista, ellei pidemmästä ajanjaksosta.

Minja Viitanen / STT

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Talous

30.10.2025 09:45

Lukoilin omistajuus vaihtuu – ”Tuntuu vähän siltä, että tässä vedätetään länttä”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rolf Bamberg

Elokuva
30.10.2025
Arvio: Springsteenin terapia-albumi Nebraska oli aiheuttaa levymoguleille hermoromahduksen
Lue lisää

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
29.10.2025
Hallitus pesee käsiään hyvinvointialueiden ongelmista – ennemmin pitäisi katsoa peiliin
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
28.10.2025
Kiista sukupuolesta repesi kulttuurisodaksi – Latvia irtautumassa Suomeakin sitovasta sopimuksesta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU