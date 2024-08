Konserttiarvio: Kahden eri sortin lauluntekijöitä Huvilan torstai-illassa

Englanniksi laulavalla suomalaisella Mikko Joensuulla ja suomeksi laulavalla ruotsinsuomalaisella Markus Krunegårdilla oli livenä lopulta melko vähän yhteisiä nimittäjiä, vaikka levyjensä perusteella heitä saattoikin yrittää tunkea samaan sing/song-fakkiin. Huvilassa Joensuu kuusihenkisine bändeineen tarjoili etupäässä monumentaalisia rock-sinfonioita, ja Krunegård taas pysytteli lähempänä sitä oletettua sångare-låtskrivare -genreä, vaikka ihan reipassointinen bändi hänelläkin oli matkassa.

Miehiä erotti vahvasti myös lavapresenssi. Joensuu oli vähissä spiikeissään lähinnä ujon hämmentynyt, Krunegård taas avoin ja retee seuramies, joka sydän auki kertoi taustoistaan ja elämästään linjalla Norrköping-Pello.

VIIME VUONNA ilmestynyt albumi Long Ark oli Mikko Joensuun setin vankka kivijalka, vaikka runsaasti ammennettavaa olisi ollut Teosto-palkitusta Amen-levytrilogiastakin. Nyt siltä kuultiin vain Amen 2:lta löytyvä hyvin tähän suurisointiseen livesettiin solahtanut Drop Me Down.

Long Ark -albumin biisien keskipituus lienee pitkälti yli kahdeksan minuuttia, ja Huvilassa ne venyivät Joensuun kitaroinnin davidgilmouriaanisilla loppusooloilla varmaan kymmenminuuttisiksi. Niinpä kun keikka oli kulunut puolisen tuntia, oli kuultu vasta kolme biisiä. Mutta sitä komeampaa: keikan avausbiisi Take Us to The Chapel ja sitä seurannut Giith näyttivät heti, mikä on Joensuulla illan henki. Välissä huohadettiin hetki akustisemman Magical Morningin parissa kunnes lopussa vyöryteltiin taas muun muassa jyhkeällä Mountain Manlla.