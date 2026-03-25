Korkeakouluun pyrkijöitä oli kevään toisessa yhteishaussa 149 000

Kevään toisessa yhteishaussa opiskelupaikkaa korkeakouluista haki 149 000 ihmistä, kertoi Opetushallitus keskiviikkona. Hakijoita on noin tuhat enemmän kuin vuosi sitten. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin on tarjolla yli 56 000 opiskelupaikkaa, joista 54 prosenttia on ammattikorkeakouluihin ja 46 prosenttia yliopistoihin. 41 prosenttia hakijoista haki vain ammattikorkeakouluihin ja 43 prosenttia yliopistoihin. 16 prosenttia haki molempiin.

Kovin kilpailu käydään lääketieteen aloituspaikoista. Yhtä lääketieteen aloituspaikkaa tavoittelee 10,5 hakijaa. Vähiten hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin oli kasvatusaloille ja tekniikan aloille. Kasvatusaloille oli 3,0 hakijaa aloituspaikka kohden ja tekniikan aloille 2,6.

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan 25. toukokuuta mennessä. Iso osa opiskelupaikoista valitaan kuitenkin valintakokeen perusteella. Kaikki yhteishaun tulokset ovat selvillä 2. heinäkuuta mennessä.