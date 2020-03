Koronaepidemia vaatinut yli 3000 kuolonuhria

Koronaviruksen seurauksena on tähän mennessä kuollut yli 3 000 ihmistä. Kiina kertoi maanantaina noin 40 uudesta kuolemantapauksesta.

Demokraatti.fi/STT

Suurin osa kuolemista on raportoitu Manner-Kiinasta, jossa joulukuun lopulla leviämään lähteneen uuden koronaviruksen seurauksena on kuollut nyt ainakin 2 900 ihmistä. Suurin osa kuolemista ja sairastumisista on todettu Hubein maakunnassa.

Uusien tartuntojen määrä laski maan viranomaisten mukaan maanantaina noin 200 tapaukseen, alimmilleen sitten tammikuun. Yhteensä Kiina on kertonut tähän mennessä noin 80 000 tartunnasta.

Kiinan ulkopuolella noin 8 000 tartuntaa

Koronavirustartuntoja on viime päivinä todettu enenevässä määrin Kiina ulkopuolella, esimerkiksi Italiassa, Iranissa ja Etelä-Koreassa.

Etelä-Korea ilmoitti maanantaina lähes 500 uudesta tartunnassa, mikä nostaa maassa todettujen tapausten määrän jo yli 4 200:n. Kyseessä on suurin kansallisesti todettujen tartuntojen määrä Kiinan ulkopuolella. Etelä-Koreassa yhteensä 22 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

Tartunnan saaneiden määrän odotetaan edelleen nousevan, sillä Etelä-Korea on kertonut testaavansa yli 260 000 Shincheonji-uskonlahkoon kuuluvaa ihmistä. Tartunnat ovat levinneet erityisesti lahkoon kuuluvien keskuudessa Daegun miljoonakaupungissa.

Yhteensä Kiinan ulkopuolella on todettu noin 8 000 tartuntaa yli 60 maassa.

Tartuntakeskittymä hoitokodissa

Yhdysvalloissa puolestaan on kuollut toinen viruksen sairastuttama ihminen, maan mediat kertoivat. New York Timesin mukaan hän oli saanut tartunnan Seattlen lähellä hoitokodissa, jossa on todettu jo ainakin kuusi tartuntaa. Sairauden oireista ovat kertoneet myös useat muut asukkaat ja työntekijät. Kolmen tartunnan saaneen kerrotaan olevan sairaalahoidossa vakavasti sairaina.

Lehden mukaan Seattlen lähellä sijaitsevaa noin 90 000 asukaan Kirklandia pidetään yhtenä viruksen leviämisen keskuksista Yhdysvalloissa. Esimerkiksi neljännes alueen palomiehistä on määrätty karanteeniin, sillä he ovat käyneet kyseisessä hoitokodissa.

New Yorkin ja Rhode Islandin osavaltiot kertoivat molemmat ensimmäisestä todetusta tartunnasta. Molempien tartunnan saaneiden kerrotaan matkustaneen hiljattain ulkomailla.

Yhteensä Yhdysvalloissa oli aamuyöllä Suomen aikaa todettu 84 koronavirustartuntaa.

Presidentti Donald Trump on viime päivien puheenvuoroissaan toistuvasti tyrmännyt terveysviranomaisten arviot siitä, että koronavirustartuntojen määrän on syytä odottaa kasvavan Yhdysvalloissa lähiaikoina.