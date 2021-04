Koronahelvetti piinaa Intiaa rujolla tavalla: lauantaina maassa raportoitiin yli 230 000 uutta koronatartuntaa

Intiasta on muodostunut uusi covid-19-taudin pesäke maailmassa. Pelkästään lauantaina maassa raportoitiin yli 230 000 koronatartunnasta. Rane Aunimo

Maan pääkaupungissa Delhissä ilmoitettiin vuorokaudessa ainakin 24 000 tartunnasta. Lisäksi hapesta ja lääkkeistä alkaa olla pulaa, kertoi Delhin alueen pääministeri Arvind Kejriwal lauantaina. Hänen mukaansa virus leviää todella nopeasti.

Yli 20 miljoonan asukkaan pääkaupungissa on viikonloppuisin tiukka koronasulku.

Jos tartuntatilanne huononee, Kejriwalin mukaan otetaan lisäkeinoja ihmishenkien pelastamiseksi. Tällä hänen uskotaan vihjanneen koronasulun mahdolliseen laajentamiseen.

Synkkä kuolemien rajapyykki ylitetty

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on kirjattu maailmanlaajuisesti yli kolme miljoonaa, kertoi uutistoimisto AFP lauantaina laskelmiinsa nojautuen.

Miljoonan koronakuoleman raja meni rikki syyskuussa ja kahden miljoonan raja tammikuussa. Kuolleita on nyt enemmän kuin mitä esimerkiksi Jamaikassa tai Armeniassa on asukkaita.

Viimeisen kuukauden aikana päivittäisten kuolemien määrä on laskuvaiheen jälkeen ollut taas kasvussa, ja viime viikolla kuolemia kirjattiin ympäri maailman keskimäärin noin 12 000 päivässä.

Vaikka muutamissa länsimaissa koronatilanne on parantunut rajoitusten ja rokotusten etenemisen ansiosta, tautitilanne on taas pahentunut joissakin väkiluvultaan suurissa maissa, kuten Intiassa ja Brasiliassa. Tilanteen pahenemiseen joissakin maissa ovat vaikuttaneet muun muassa uudet, helpommin tarttuvat virusmuunnokset.

Yhdysvalloissa eniten koronakuolemia

Todellinen kuolemien määrä on asiantuntijoiden mukaan suurempi kuin kolme miljoonaa, sillä monessa maassa koronakuolemia on jäänyt raportoimatta muun muassa puutteellisen testauksen takia. Ylikuolleisuustilastot tukevat sitä päätelmää, että kuolemantapauksia on todellisuudessa selvästi enemmän.

Joissakin maissa kuolemia on myös tarkoituksella raportoitu alakanttiin.

Eniten koronakuolemia on tilastoitu Yhdysvalloissa, jossa covid-19-tautiin on kuollut Johns Hopkinsin yliopiston mukaan yli 566 000 ihmistä. Toiseksi ja kolmanneksi eniten kuolemia on kirjattu Brasiliassa (yli 368 000) ja Meksikossa (yli 211 000).

Euroopassa koronavirus on runnellut pahimmin Britanniaa, jossa kuolemia on raportoitu yli 127 000.