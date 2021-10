Koronan pitkä piiska uhkaa – Hiilamo: ”Yhteiskunnan koronatoimia ei saa ajaa alas liian nopeasti.”

Professori Heikki Hiilamon mukaan korona on vähitellen hellittämässä, mutta sen vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia. Hiilamon mukaan koronan vaikutukset ovat paljon monimutkaisempia kuin vain terveyteen ja talouteen liittyviä. Heikki Sihto Demokraatti

Hiilamo muistuttaa 1990-luvun laman pitkästä hännästä. Monen tuon ajan nuoren elämässä lama tuntuu edelleen. Korona-aikana tehtyjen kansalaiskyselyjen perusteella korona on vaikuttanut henkisellä tasolla voimakkaimmin nuoriin, erityisesti 15-20-vuotiaisiin.

– Lamasta on jo 30 vuotta, mutta sen vaikutukset tuntuvat yhä. Onneksi korona-aikana valtio on toiminut monella tavalla toisin kuin 1990-luvulla. Yhteiskunta on nyt yrittänyt pehmentää koronan vaikutuksia, Hiilamo sanoo.

Hän pitää vaarana, että koronatilant.een parantuessa julkisen talouden menoja aletaan karsia liian nopeasti. Tämä leikkaisi myös koronan tukitoimia. Hän toivoo päättäjiltä laaja-alaista pohdintaa eri toimien vaikutuksista.

– Enemmistö kansalaisista palaa normaaliin elämään varsin nopeasti, mutta vähemmistöllä on elämä nyrjähtänyt koronan takia pysyvämmin. He tarvitsevat tukea vielä pitkään. Valitettavasti poliittista keskustelua hallitsee suurempien ryhmien kokemukset koronasta, Hiilamo sanoo.

Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professorina sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tutkimusprofessorina toimiva Hiilamo teki Kalevi Sorsa -säätiölle selvityksen Koronakriisin sosiaalinen velka. Siinä hän käy läpi, kuinka korona vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin.

Hiilamo varoittaa tuudittautumasta uskoon koronan päättymisestä. Hän puhuisi ennemmin uudesta normaalista.

SDP:n kansanedustaja Heidin Viljanen on samoilla linjoilla Hiilamon kanssa. Päihdekuntoutuksessa ennen eduskuntaan pääsyä työskennellyt Viljanen sanoo yhteiskunnan onnistuneen koronan hoidossa varsin hyvin, mutta hänkin pelkää, että koronan tukitoimia voidaan ajaa liian nopeasti alas.

– Päättäjien pitää tiedostaa koronan erilaiset pitkäaikaiset vaikutukset. Koronan alkuvaiheessa kaikki pitivät koronatoimia oikeutettuina ja julkisten menojen kasvu hyväksyttiin. Nyt poliittisessa keskustelussa on jo paljon monenlaista leikkausvaadetta, Heidi Viljanen sanoo.

Viljanen muistuttaa, että ihmisten ”koronansietokestävyys” vaihtelee paljon. Hän pelkää, että koronan takia ihmisiä tippuu vielä paljon yhteiskunnan avun varaan.

– Koronan sosiaalinen velka kasvaa vielä pitkään. Hiilamon vertaus hyvinvaltiosta vakuutuksena on hyvä. Verojen vastineeksi yhteiskunnan täytyy pitää huoli kaikista apua tarvitsevista, Viljanen sanoo.

