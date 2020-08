”Koronapiikki on kauhistuttava” – Trump suututti väitteillään Uuden-Seelannin pääministerin

Koronatoimistaan kiitelty Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern torppaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheet saarivaltion hallitsemattomasta koronapiikistä.

Ardernin mukaan Trumpin puheet ovat ”ilmeisen vääriä”.

Hän osoitti tyrmistystään sen jälkeen, kun Trump oli liioitellut maanantaina Uuden-Seelannin tuoretta tartuntapiikkiä. Trumpin mielestä saarivaltion koronapiikki on mittava ja kauhistuttava.

Ardernin mukaan kuka tahansa tilannetta seuraava ymmärtää, ettei Uuden-Seelannin yhdeksän uuden päivittäisen tartunnan tahti vertaudu mitenkään Yhdysvaltain kymmeniin tuhansiin päivittäisiin tartuntoihin.

Uutta-Seelantia on pidetty koronatoimien menestystarinana ja esimerkkimaana. Saarivaltion onnistui hävittää paikalliset tartunnat ja Ardernia itseään on pidetty jopa Trumpin vastakohtana.

Uuden-Seelannin koronatilanne onkin pysynyt varsin hyvin hallussa, mutta viime viikolla 102 päivää kestänyt tauko uusissa tartunnoissa päättyi. Maan suurimpaan kaupunkiin Aucklandiin jouduttiin asettamaan uusia liikkumisrajoituksia sen jälkeen, kun kaupungista löytyi uusi tartuntarypäs.

Maassa on kirjattu 22 koronaan liittyvää kuolemaa.

Omista koronatoimistaan soimattu Trump tarttui Tyynenmeren saarivaltion tuoreeseen koronakehityskulkuun Minnesotassa maanantaina järjestetyssä kampanjatilaisuudessa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan presidentti olisi pyrkinyt ajankohtaisella esimerkillään osoittamaan, kuinka hänen vastustajansa ovat olleet väärässä, kun he ovat hehkuttaneet Uutta-Seelantia ja kritisoineet Trumpin oman hallinnon koronatoimia.

– Te näette, mitä Uudessa-Seelannissa tapahtuu, Trump sanoi tukijoukoilleen.

– He peittosivat sen, he peittosivat sen. Se oli ikään kuin etusivun uutinen, he peittosivat sen, koska he halusivat osoittaa minulle jotain.

Tämän jälkeen Trump julisti, miten Uudessa-Seelannissa on käynnissä iso tartuntapiikki.

– Se on kauhistuttavaa. Me emme halua tuollaista, hän jatkoi.

Noin viiden miljoonan asukkaan Uudessa-Seelannissa on varmistettu Johns Hopkins -yliopiston mukaan kaiken kaikkiaan yli 1 600 virustartuntaa. Koronaan liittyviä kuolemia maassa on kirjattu 22 kappaletta.

Yhdysvalloissa puolestaan on määrällisesti eniten koronatartuntoja ja -kuolemia koko maailmassa. Maailmanlaajuisesti miljoonan tartunnan raja on mennyt rikki vain Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja Intiassa.

Yhdysvalloissa on varmistettu yli 5,4 miljoonaa tartuntaa ja kirjattu yli 170 000 koronakuolemaa.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden varmistettu lähes 17 000 tartuntaa ja kirjattu 524 koronakuolemaa. Uudessa-Seelannissa vastaavat suhdeluvut ovat 328 ja 4.

Kummallakin johtajalla on edessä vaalit.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Trump ja Ardern ottavat yhteen. Hieman Ardernin pääministeriksi nousemisen jälkeen he tapasivat Vietnamissa. Kohtaamisen yhteydessä Trump vitsaili Ardernin aiheuttaneen paljon paheksuntaa Uudessa-Seelannissa.

Ardern kuittasi Yhdysvaltain presidentin ivailut toteamalla, ettei kukaan marssinut kaduilla, kun hänet valittiin. Kommentillaan hän viittasi Trumpin vaalivoiton jälkeisiin ja tuoreeltaan valittua presidenttiä vastustaneisiin mielenosoituksiin.

Kummallakin johtajalla on edessä vaalit tulevana syksynä. Trump pyrkii toiselle presidenttikaudelleen marraskuussa ja kohtaa vaaleissa demokraattien Joe Bidenin, jonka kannatus on ollut istuvaa presidenttiä korkeampi.

Ardern taas joutui lykkäämään maansa parlamenttivaaleja kuukaudella tuoreiden koronatartuntojen vuoksi. Vaaleja lykkäämällä suosittu pääministeri onnistunee vaarantamaan tämänhetkisen mittavan johtoasemansa.

Maan virustoimien aiempi onnistuminen on auttanut nostamaan Ardernin henkilökohtaisen kannatuksen ennätyskorkealle 60 prosentin tasolle. Ardernin suosiota on osaltaan siivittänyt myös tapa, miten hän on luotsannut maata edellisvuonna tapahtuneiden Christchurchin moskeijaiskujen ja White Islandin tulivuorenpurkauksen yhteydessä.

Uuden-Seelannin parlamenttivaalit aiotaan järjestää nyt 17. lokakuuta.

Uutista on päivitetty klo 10.29.