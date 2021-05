Koronarokoteen ensimmäisen annoksen saanut yli 42 prosenttia suomalaisista

Suomessa on raportoitu 220 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 719 tartuntaa, mikä on 159 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Alueellisesti tartuntatilanne on tällä hetkellä pahin Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, jossa tartuntojen ilmaantuvuus on viimeisen kahden viikon ajalta 220 tapausta 100 000 asukasta kohden. Seuraavaksi eniten tartuntoja on asukaslukuun suhteutettuna Kanta-Hämeessä (ilmaantuvuusluku 118) ja Päijät-Hämeessä (89).

Rauhallisin epidemiatilanne on nyt Itä-Savon ja Lapin sairaanhoitopiireissä, joissa ilmaantuvuusluku on alle viisi. Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireissä ilmaantuvuusluku on alle 10.

Valtakunnallinen ilmaantuvuus kahdelta viikolta on 49 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Suomessa on pandemian alusta lähtien raportoitu yli 91 000 tartuntaa.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 2,34 miljoonaa eli 42,1 prosenttia suomalaisista, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä lähes 30 000:lla.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt 7,4 prosenttia, mikä tarkoittaa lähes 410 000:tta ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa vajaalla 21 000:lla.

Ensimmäiset kansalliset koronarokotustodistukset ovat nyt saatavilla terveystietojen verkkopalvelu Omakannasta, tiedottavat sosiaali- ja terveysministeriö, THL ja Kela.

Touko-kesäkuussa tiedot tulevat näkyviin suurelle osalle rokotetuista viiveellä, tiedotteessa kerrotaan. Rokotustodistus on nyt saatavilla Omakannassa noin 72 prosentilla rokotetuista.

Todistuksen saa jo ensimmäisestä rokotuskerrasta.

THL kertoo myöhemmin tänään tietoja koronavirukseen liittyvistä mahdollisista uusista kuolemantapauksista sekä sairaalahoidossa olevista koronapotilaista.