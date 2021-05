Koronarokotteen saanut Suomessa jo yli 1,7 miljoonaa – tartunnat ovat olleet laskussa viikkotasolla nyt yhtäjaksoisesti maaliskuun puolestavälistä lähtien

Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut lähes 1,72 miljoonaa ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Rokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta nyt noin 31 prosenttia väestöstä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rokotettujen määrä on kasvanut eilisestä noin 25 000 ihmisellä.

Koronarokotteen toisen annoksen on saanut puolestaan noin 170 400 ihmistä. Rokotuskattavuus on toisen annoksen osalta 3,1 prosenttia väestöstä.

THL kertoi tänään 184 uudesta koronatartunnasta ja yhdestä uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta.

Sairaalahoidossa on kaikkiaan 128 potilasta, joista 29 on tehohoidossa. Tehohoidossa olevien potilaiden määrä on noussut eilisestä yhdellä. Kaikkiaan sairaalahoidossa on kahdeksan koronapotilasta enemmän kuin eilen.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu Suomessa nyt yhteensä 916. Koko pandemian aikana tartuntoja on raportoitu Suomessa yhteensä 87 529.

Päijät-Häme ohitti Hus-alueen ilmaantuvuudessa

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 2 984, mikä on 1 653 tapausta vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Tartunnat ovat olleet laskussa viikkotasolla nyt yhtäjaksoisesti maaliskuun puolestavälistä lähtien. Myös tartuntojen ilmaantuvuusluku jatkaa laskuaan.

Koko maan ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on noin 54 tartuntaa sataatuhatta ihmistä kohden. Edeltävien kahden viikon aikana luku oli vajaat 84.

Päijät-Häme on tänään ohittanut tartuntojen ilmaantuvuudessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus). Päijät-Hämeessä on todettu reilut 96 tartuntaa sataatuhatta ihmistä kohden viimeisten kahden viikon aikana, kun Husissa luku on vajaat 88. Seuraavaksi korkein ilmaantuvuus on Varsinais-Suomessa, jossa luku on vajaat 82.

Vähiten koronatartuntoja suhteessa väestöön on viime viikkoina todettu Keski-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiireissä. Keski-Pohjanmaalla ilmaantuvuusluku on 1,3 ja Lapissa 5,1.

STT–Saara-Miira Kokkonen