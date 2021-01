Koronaviruksen ilmaantuvuus Ruotsin puolella nousi hurjiin lukemiin – näin testaus tehostuu Tornion ja Haaparannan rajalla

Suomen länsirajalla Tornion ja Haaparannan rajanylityspaikalla aletaan tarjota vapaaehtoisia koronatestejä kaikille Suomeen saapuville. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Laajempi testaus aloitetaan pikatesteillä viimeistään maanantaina 25. tammikuuta, kertoo Tornion perusturvajohtaja Leena Karjalainen. Testaus saatetaan aloittaa pilotinomaisesti jo loppuviikosta.

Tähän asti testejä on tarjottu vain Suomeen saapuville ulkomaalaisille.

– Aika näyttää, minkä verran omaehtoiseen testaukseen tulijoita mahdollisesti on, Karjalainen sanoo.

Koronaviruksen ilmaantuvuus Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on kahden viime viikon ajalta noin 57 tapausta sataatuhatta asukasta kohden. Suuri osa tartunnoista on todettu Torniossa.

Rajan toisella puolella tilanne on merkittävästi huonompi. Norrbottenin alueella kahden viikon ilmaantuvuus on 473 tapausta sataatuhatta asukasta kohden. Alle 10 000 asukkaan Haaparannalla tartuntoja on todettu kahden viikon aikana 126, joten ilmaantuvuusluku kunnassa on peräti 1 300.

Rajanylityksiä Tornion ja Haaparannan rajalla kertyy päivittäin 10 000–25 000, johon kuuluu muun muassa paljon työmatkaliikennettä. Alueella suositellaan tällä hetkellä välttämään kaikkea muuta matkustamista rajan yli.

Työmatkalaiset sekä Tornion ja Ylitornion asukkaat voivat ylittää rajan ilman karanteenisuositusta. Muiden kuntien asukkaille on voimassa suositus 10 vuorokauden omaehtoisesta karanteenista.

Alkuun testejä tehdään rajalla päivittäin kello 7–19. Myöhemmin testaus saattaa laajeta ympärivuorokautiseksi. Lisätestausta varten rekrytoidaan noin 20 terveydenhuollon ammattilaista.

Testit tehdään joko autossa tai erillisessä tilassa. Liikenteen puuroutumista yritetään välttää, mutta jonkin verran jonoja rajalle voi syntyä, Karjalainen varoittaa.