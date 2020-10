Korot takaisin 20 %:iin? – kansanedustaja haluaa estää: ”Tuhannet jo valmiiksi valtavissa ongelmissa”

SDP:n talousvaliokunnan vastaava, kansanedustaja Riitta Mäkinen vaatii pikaisesti esitystä pikavippien määräaikaisesti alennetun korkokaton jatkolle. Kattoa alennettiin viime kesänä 10 prosenttiin ja markkinointia rajoitettiin. Samalla vaadittiin maksuhäiriömerkintöjen nykyistä nopeampaa poistamista rekisteristä. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Koronan aiheuttama ahdinko jatkuu ja tilapäinen laki on voimassa vain vuoden loppuun. Odotan pikaisesti uutta esitystä oikeusministeri Henrikssonilta. Tuhannet jo valmiiksi velkaantuneet ihmiset ovat valtavissa ongelmissa, jos luottojen korot nousevat takaisin 20 prosenttiin. Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena tulee olla pysyvä ratkaisu, Mäkinen vaatii tiedotteessaan.

Luottojen suoramarkkinointi on edelleen kiellettävä ja valvontaa parannettava. Eduskunta on edellyttänyt tilanteen seurantaa. Mäkisen mukaan tässä ei välttämättä ole onnistuttu, sillä markkinointi on edelleen avointa ja aggressiivista.

– Suoramarkkinointia kohdennetaan edelleen jo ennestään pahoin velkaantuneille ja nimenomaan tilapäisen lakimuutoksen kustannuksella. Kertomatta jätetään, mitä tapahtuu sen rauetessa ja korkojen palatessa ennalleen. Tämä on täysin vastuutonta. Markkinointi on härskiä ja hyödyntää ihmisten epätoivoa, Mäkinen toteaa.

Lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä ja määrä jatkaa kasvuaan. Alempi korkokatto on vain yksi keino, tarvitaan myös muita toimia. Pikavippikierteen syntymistä pitää ehkäistä paremmin. Mäkinen vaatii luotonantajilta vastuuta, sosiaalisen luototuksen lisäämistä ja neuvontaa.

– Samalla vaadin, että oikeusministeriö eduskunnan edellyttämällä tavalla valmistelee myös maksuhäiriömerkintöjen poistamista rekisteristä nykyistä nopeammin, kun vastuut on hoidettu. Se auttaisi ihmisiä paljon ja rohkaisisi myös aktiivisesti katkaisemaan velkakierteen, Mäkinen sanoo tiedotteessaan.