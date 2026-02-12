Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

12.2.2026 07:00 ・ Päivitetty: 12.2.2026 07:00

Kosovon umpisolmu aukesi: Albin Kurti pääministeriksi

AFP / LEHTIKUVA

Kosovon parlamentti nimitti keskiviikkona maan pääministeriksi Albin Kurtin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Nimitys toi ratkaisun noin vuoden kestäneeseen poliittiseen umpisolmuun, jonka aikana Kurti toimi Kosovon virkaa tekevänä pääministerinä.

Keskiviikkona Kurti valittiin pääministeriksi 66 äänellä maan 120-paikkaisessa parlamentissa.

Kurtin Vetevendosje-puolue otti vaalivoiton joulukuussa pidetyissä parlamenttivaaleissa, joissa se sai 51,1 prosenttia annetuista äänistä.

Äänet määrättiin laskettavaksi uudelleen tammikuussa sen jälkeen, kun ääntenlaskuissa oli havaittu epätarkkuuksia. Asiasta aloitettiin myös rikostutkinta.

Ennen joulukuun vaaleja Kosovo oli ollut poliittisessa kriisissä. Vuosi sitten järjestetyissä vaaleissa Kurtin puolue ei saanut enemmistöä parlamenttiin eikä hallituksen muodostaminen onnistunut.

