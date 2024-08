”Kotitalousvähennyksellä torjutaan harmaata taloutta” – Suomen Yrittäjät torppaa leikkausaikeet

Suomen Yrittäjät ei leikkaisi kotitalousvähennyksestä. Etujärjestö arvioi, että hallituksen kaavailema leikkaus lisäisi harmaata taloutta ja heikentäisi pienituloisten mahdollisuuksia käyttää vähennystä. Demokraatti Demokraatti

– Kotitalousvähennyksellä torjutaan harmaata taloutta ja tehostetaan kansantalouden työnjakoa. Vähennystä leikkaamalla ei edistetä näiden tavoitteiden ja hyötyjen toteutumista, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Jukka-Pekka Hellman sanoo tiedotteessa

Hellman muistuttaa, että samalla menetetään käynnissä olevan kotitalousvähennyksen korotuskokeilun tutkimusasetelman vertailupohja, jos kokeilun jälkeen parametrit eivät palaa kokeilua edeltäneelle tasolle. Kokeilussa korotettua kotitalousvähennystä on voinut saada kotitalous-, hoiva- tai hoitotyöstä sekä fysio- ja toimintaterapiasta. Kokeilu päättyy kuluvan vuoden lopussa.

– Kokeilun vaikutuksista olisi tärkeää tehdä huolellinen selvitys ennen kuin tällaisia päätöksiä tehdään vähennyksen muuttamisesta.

HALLITUS suunnittelee kotitalousvähennyksen supistamista 94 miljoonalla eurolla. Leikkaus ehdotetaan toteutettavaksi siten, että vähennyksen enimmäismäärää ja korvausprosentteja alennettaisiin sekä omavastuuosuutta korotettaisiin.

Vähennyksen enimmäismäärä laskisi esitysluonnoksen mukaan 2250 eurosta 1600 euroon. Työkorvauksen korvausprosentti putoaisi 40 prosentista 35 prosenttiin ja palkan osalta korvaus tippuisi 15 prosentista 13 prosenttiin. Omavastuuosuus nousisi 100 eurosta 150 euroon.

– Vähennyksellä on merkitystä erityisesti ikääntyneemmälle väestölle, joka joutuu kotona pärjätäkseen käyttämään säännöllisesti kotihoiva- ja kotisiivouspalveluita. Ehdotukset omavastuuosuuden korotuksesta ja korvausprosenttien pienentämisestä heikentäisivät pienituloisten mahdollisuuksia hyödyntää vähennystä, Hellman sanoo.

– Jatkossa myös pienemmät ja satunnaiset työsuoritukset kuten vaikkapa pienet sähköasennustyöt jäisivät nykyistä useammin vähennyksen ulkopuolelle, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti harmaan talouden torjuntaan.

Suomen Yrittäjät vaatii kotitalousvähennyksen käytäntöihin jatkuvuutta.

– Kotitalousvähennyksen parametreja on jatkuvasti veivattu edestakaisin, mikä on varmasti vaikuttanut siihen, että kuluttajat eivät tunne vähennystä ja sen yksityiskohtia hyvin. Uudella muutoksella lisättäisiin kuluttajien epävarmuutta. Veropolitiikan johdonmukaisuuden ja ennustettavuuden toteutuminen on tärkeää myös kotitalousvähennyksen kohdalla.