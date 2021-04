Kotkajohtaja: ”Kehysriihestä on kyettävä antamaan lapsille lupaus”

Koronakriisi on aiheuttanut lapsille ja nuorille monia haittoja. Lapsijärjestö Nuoret Kotkat nostaa yhdeksi hallituksen kehysriihen painopisteeksi noiden haittojen torjumisen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Aiemmin tänä vuonna lapsistrategian koronatyöryhmän esittämät toimenpiteet olisivat järjestön mukaan erinomainen pohja.

Lapsistrategian koronatyöryhmä julkisti jo tammikuussa raportin, jonka keskeinen havainto oli, että koronapandemialla on jo ollut suuri vaikutus lapsen oikeuksien toteutumiseen niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin.

Pandemia on vahvistanut eriarvoistumista lasten ja nuorten keskuudessa ja vaarantanut erityisesti niiden lasten oikeudet, joiden asema oli jo ennestään kaikkein haavoittuvin.

– Koronatyöryhmän huolenaiheet on otettava vakavasti tämän viikon kehysriihessä, Nuorten Kotkien puheenjohtaja Marko Piirainen korostaa tiedotteessa.

Hän muistuttaa raportin tärkeästä huomiosta, että lapsen oikeuksien kannalta toimivien julkisten palveluiden rooli on aivan erityinen.

– Siksi valtiovallan on sitouduttava monivuotiseen ohjelmaan pandemian lapsivaikutusten korjaamiseksi. Kehysriihi on nyt se paikka, jossa tällainen lupaus lapsille on kyettävä antamaan.

Nuoret Kotkat tukeekin koronatyöryhmän raportin toimenpide-ehdotuksia. Niitä ovat muun muassa lapsiperheiden kokonaisvaltainen tuki pandemian jälkihoidossa, köyhyysriskin uhkaamien perheiden auttaminen sekä neuvoloiden, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun ja opiskeluhuollon toimintakyvyn vahvistaminen.

– Myös lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita tulee olla saatavissa matalalla kynnyksellä, ja nuorten heikentyneen työmarkkina-aseman uudelleen vahvistamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Kotkajohtaja muistuttaa myös tuoreen kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta, jota parhaillaan laaditaan.

– Myös siinä pandemian vaikutusten lieventäminen tulee olla keskeinen teema, mutta kehysriihi on avainasemassa sikäli, että korjaaviin toimiin tarvitaan riittävät resurssit.