Kouluissa joudutaan usein käyttämään sijaisia, joilla ei ole opettajan pätevyyttä tai edes opettajaopintoja taustallaan

Suomalaisissa kouluissa joudutaan usein käyttämään sellaisia opettajan sijaisia, joilla ei ole opettajan pätevyyttä tai edes minkäänlaisia opettajaopintoja taustallaan.

Opetushallituksen opetusneuvos Lucina Hänninen arvioi, että paras tilanne sijaisten suhteen on niissä kaupungeissa, joissa koulutetaan opettajia, sillä opettajaopiskelijat monesti tekevät opettajien sijaisuuksia. Haastavinta kelpoisten sijaisten löytäminen voi olla sellaisiin tehtäviin, joiden opettajista on ylipäätään suurin pula. Suomessa on ollut pitkään pula varsinkin erityisopettajista.

Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) koulutuspolitiikan päällikön Jaakko Salon mukaan sijaisia voi olla vaikeaa löytää myös sellaisiin oppiaineisiin, joihin liittyy erityisiä työturvallisuusnäkökulmia, kuten esimerkiksi käsitöihin, kotitalouteen, fysiikkaan tai kemiaan.

- Kouluilla voikin olla sellaisia käytäntöjä, että erityisen haastavassa sijaistuksessa käytetään koulun omaa opettajaa ja sijainen otetaan johonkin toiseen tehtävään, hän sanoo.

SALO kertoo, että koulujen mahdollisuuksissa saada kelpoisia sijaisia voi olla eroja jopa saman kaupungin sisällä. Jos jossakin koulussa on esimerkiksi erityisen haastavia ryhmiä, sijaisia voi olla vaikeampi saada.

Lyhytaikaiseksikaan sijaiseksi ei silti pitäisi päästä “kenen tahansa”, sillä sijaisella on kelpoisuusasetuksen mukaan oltava riittävä koulutus ja tehtävän edellyttämä taito. Viime kädessä jääkin rehtorien arvioitavaksi, millainen hakija täyttää nämä kriteerit.

- Lyhyiden, odottamattomien sijaisuuksien osalta on ymmärrettävää, ettei niitä saada aina täytettyä kelpoisilla sijaisilla, koska tällaista kelpoisten opettajien reserviä ei voi olla varalla olemassa. Kuitenkin näissäkin tilanteissa on muistettava, että opettajan tehtävä on vaativa ja siihen liittyy painavaa vastuuta, Salo huomauttaa.

Salon mukaan koulujen sijaisreserveistä löytyy usein eri alojen opiskelijoita.

MTV uutisoi alkusyksystä, että kymmenien helsinkiläisten peruskoulujen sijaisopettajalistoille pääsi valehenkilöllisyydellä. Uutisoinnin jälkeen Helsingin kaupunki tiedotti esimerkiksi koululaisten huoltajille lähettämässään Wilma-viestissä, että sijaisten hankintaa koskevat ohjeet käydään koulujen kanssa vielä läpi.

Jos kelpoista opettajaa ei ole saatavilla, seuraavaksi paras vaihtoehto on opettajaopiskelija.

SALON mukaan Suomessa on laadukasta opettajakoulutusta ja opettajan kelpoisuus varmistaa opetuksen laadun.

- Jos kelpoista opettajaa ei ole saatavilla, seuraavaksi paras vaihtoehto on opettajaopiskelija. On tietysti aivan eri asia, onko sijaisena pitkällä opinnoissaan oleva opettajaopiskelija vai henkilö, jolla ei ole minkäänlaista opettajan koulutusta.

Opetushallituksen Hänninen arvioi, että opetuksen laatu tuskin kärsii yksittäisistä päivistä, mutta jos kelpoista opettajaa ei ole saatavilla pitkään aikaan, tällaisten ryhmien oppilaat joutuvat väistämättä heikompaan asemaan.

Salon mielestä on erityisen tärkeää, että kelpoisia sijaisia pyritään saamaan kaikin keinoin etenkin pidempiin sijaisuuksiin.

- Valitettavasti joskus kuulee sellaisistakin tapauksista, joissa on ollut monen kuukauden ajan sellainen sijainen, jolla ei ole opettajan kelpoisuutta, tai on otettu lukuvuoden pituisiin määräaikaisuuksiin jopa vuosien ajan tällaisia sijaisia. Tämä kyllä herättää epäilyksen siitä, että ei ole välttämättä ollut yritystäkään täyttää tehtäviä kelpoisilla opettajilla.

Salon mukaan Suomessa on viime aikoina käyty keskustelua sellaisista säästötoimista, joissa lyhimpiin, 1-2 päivän poissaoloihin ei välttämättä olisi edes lupaa etsiä sijaista, vaan koulun omat opettajat valvoisivat ryhmiä parhaansa mukaan. Salo kertoo keskustelun herättäneen huolta rehtorien parissa, sillä rehtoreilla on viime kädessä vastuu ryhmien turvallisuudesta ja siitä, että jokaisessa luokassa on vastuullinen opettaja tai opettajan sijainen paikalla.

SUOMESSA lukuvuoden pituiset opettajan sijaisuudet ovat usein sellaisia, että sijaisuutta ei avata koko kalenterivuodeksi kesäajan palkalla, vaan ne avataan vain kouluvuoden toiminta-ajaksi – eli elokuun ensimmäisestä koulupäivästä alkukesän viimeiseen koulupäivään, kertoo Salo.

- Rehtorien mukaan tällaisiin sijaisuuksiin on vaikeampi saada kelpoisia sijaisia, sillä korvaus samasta työstä on merkittävästi heikompi ja opettajat hakevat mieluummin sellaisia pestejä, joissa saa koko vuoden palkan. Vuoden pituiseen sijaisuuteen olisi ehdottoman tärkeää saada kelpoinen opettaja, mistä syystä asiaan olisi tärkeä kiinnittää erityishuomiota.

OAJ neuvotteli viime vuonna lomapäiväkorvausten parannukset määräaikaisille opettajille. Korvaus ei kuitenkaan vastaa työntekijöiden saamaa loma-ajan palkkaa.

Janita Virtanen / STT