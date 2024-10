”Koulupolun alku on kriittinen” – loppuvuonna syntyneitä lapsia koskeva lakiuudistus huolettaa

Opettajataustainen kansanedustaja Pia Hiltunen (sd.) on huolissaan hallituksen lakiuudistuksesta, jolla estettäisiin loppuvuoden aikana syntyneiltä lapsilta mahdollisuus aloittaa koulu vuoden myöhemmin, vaikka asiantuntijat sitä suosittelisivat. Demokraatti Demokraatti

– Heikennyksen syitä on vaikea ymmärtää, Hiltunen sanoo tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että 6-8-vuotiaiden lasten kognitiivisissa taidoissa voi olla suuriakin eroja, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi koulumenestykseen koulupolun alussa.

– Liian suuret erot ryhmän sisällä voivat heikentää koulumotivaatiota, jota tulisi päinvastoin ylläpitää ja tukea kaikin mahdollisin keinoin.

Hiltunen pitää huolestuttavana, että loppuvuonna syntyneet koululaiset saavat adhd-diagnoosin lähes kaksi kertaa todennäköisemmin kuin alkuvuonna syntyneet. Ilmiö on ollut esillä esimerkiksi Ylellä. Hiltusen mielestä asia vaatii huomiota.

– Yksi tapa tukea lapsia on ollut mahdollisuus myöhästyttää koulun alkua. Keino on toimivaksi todettu, mutta nyt se halutaan poistaa. On siis pakko kysyä, että mitä hallitus tavoittelee leikkauksilla, jotka kohdistuvat 6-vuotiaisiin lapsiin?

Hiltunen muistuttaa, että kyse on vain joistakin kymmenistä tai sadoista lapsista, jotka hyötyisivät aidosti koulun aloituksen lykkäämisestä vuodella.

– Onko tämä todella säästöjen arvoista, kun otetaan huomioon lasten hyvinvointi ja tulevaisuus? Mitä kertoo hallituksen arvoista se, että se aikoo heikentää jo 6-vuotiaiden mahdollisuuksia menestyä ja onnistua, Hiltunen kysyy.

Hiltunen pyytää hallitusta harkitsemaan uudelleen näitä leikkauksia ja toimimaan lasten hyväksi.

– Lasten koulupolun alku on kriittinen, pitkälle tulevaisuuteen vaikuttava vaihe, ja meidän on tehtävä kaikkemme tukeaksemme heidän kehitystään ja koulumotivaatiotaan.