”Kouluruokailu tukee terveyttä ja oppimista” – näillä eväillä Suomi osallistuu YK:n ruokajärjestelmiä käsittelevään huippukokoukseen

Suomi pitää kouluruokailua esillä torstaina YK:n ruokajärjestelmiä koskevassa huippukokouksessa, jossa keskustellaan ruokajärjestelmien eli ruoan tuottamisen, jalostamisen, kaupan ja kuluttamisen sekä niiden toimintaympäristön merkityksestä kaikkien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle. DEMOKRAATTI Demokraatti

Food Systems Summit -huippukokous järjestetään virtuaalisesti YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa. Suomea kokouksessa edustaa tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Kouluruokailua koskevassa tilaisuudessa puhuu lisäksi kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.), joka toimii Maailman ruokaohjelman kouluruokalähettiläänä.

”Maailman nälkäisten määrä on viime vuosina kääntynyt kasvuun ja pandemia on osaltaan vaikeuttanut tilannetta. Ruokaa ei ole saatavilla tasapuolisesti eikä kaikilla ole siihen varaa. Ruokajärjestelmät kärsivät ilmastonmuutoksesta, mutta samalla ne nykymuodossaan kiihdyttävät sitä”, ulkoministeriön tiedotteessa taustoitetaan.

Ulkoministeriön mukaan kokoukselta odotetaan aiheelle poliittista huomiota, sitoumuksia ja toimintasuunnitelmia, jotka antaisivat suuntaviivat ruokajärjestelmien maailmanlaajuiselle uudistamiselle.

”Tavoitteena on varmistaa ruokaturva ja hyvä ravitsemus kaikille sekä taata alan toimijoille työtä ja toimeentuloa ympäristökestävällä tavalla.”

Suomen kokouksessa esillä pitämä kouluruokailu on tehokas keino ruokaturvan parantamiseksi. Kokouksessa Suomi kertoo viiden miljoonan euron lahjoituksesta Maailman ruokaohjelman (WFP) kouluruokaohjelmalle.

”Suomessa on ollut maksuton kouluruokajärjestelmä pitempään kuin missään muualla, ja tätä mallia edistetään myös osana kehitysyhteistyötä. Kouluruokailu tukee terveyttä ja oppimista ja merkitsee usein tytöillekin mahdollisuutta päästä koulutielle”, ministeri Skinnari sanoo tiedotteessa.

”Osana kokouksen valmisteluja Suomi on tänä vuonna järjestänyt sekä kansallisen ruokajärjestelmädialogin että pohjoismaisen keskustelun aiheesta roolissaan Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana. Suomi myös raportoi ensimmäisten maiden joukossa kansallisesta toimintasuunnitelmastaan ruokajärjestelmien kestävyyden vahvistamiseksi”, ulkoministeriö kertoo.

”Suomi on korostanut kokonaisvaltaista lähestymistapaa ruokajärjestelmäkysymyksiin. Ruoka–vesi–metsä–energia -kokonaisuus muistuttaa luonnonvarojen ja ruokaturvan erottamattomasta yhteydestä. Yhteinen terveys (One Health) –lähestymistapa puolestaan tuo esiin ihmisten, eläinten, kasvien ja ympäristön terveyden liittymisen toisiinsa. Suomi on esitellyt valmisteluissa myös muun muassa maaperän hiilensidontaan liittyviä innovaatioitaan.”