Koulutus kuuluu kaikille – en voi ymmärtää, kuinka opiskelijoilta leikkaaminen tuntuu olevan niin helppoa

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on sanonut, että koulutus on erityissuojelussa, ja että hallitus haluaa nostaa korkeakoulutettujen määrää Suomessa. Syyskuun alussa Orpon hallitus piti yksipäiväisen budjettiriihensä, jossa ei löydetty ratkaisuja opiskelijoiden toimeentuloon ja päätettiin myös leikata ammatillisesta koulutuksesta. Emma Haapasaari SDP:n kunnallisjärjestön puheenjohtaja, Kokkola

Opiskelijat olisivat siis siirtymässä vuoden päästä syksyllä, 1. elokuuta, opintotuen asumislisälle. Lakiluonnoksessa esitetään, että opintotuen asumislisä olisi korkeintaan 296 euroa. Mikä asunto on niin edullinen? Jopa pienimmissä opiskelijakaupungeissa pienimpienkin yksiöiden vuokrat ovat reilu 300 euroa kuukaudessa. Jopa soluasunnoista saa helposti pulittaa yli 300 euroa vuokraa per henkilö. Päälle tulee vielä usein vesi- ja sähkömaksut sekä nettiliittymät. Asumislisä ei siis millään tapaa kata asumiskuluja. Ei, vaikka esimerkiksi vesimaksu kuuluisikin hintaan. Asiasta avoimesti huolensa ovat ilmaisseet niin Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL kuin Suomen opiskelijakuntien liitto Samok.

Orpon hallituksen muutoksella on tarkoituksena kannustaa edullisempaan asumiseen. Täytynee todeta, että myös täällä meillä Keski-Pohjanmaalla on opiskelija-asuntojen käyttöasteet olleet ennätyskorkealla, eli opiskelijoille ei siis ole edes tarjota edullisempia heille tarkoitettuja asuntoja. Samalla herää myös huoli opiskelijoiden jaksamisesta, jos he joutuvat tekemään töitä opintojen ohella. Kuinka suureksi opintojen aikana kertyvät lainamäärät saattavat nousta? Miten opintojen aikana kertyneet suuret lainamäärät voivat vaikuttaa tulevaisuudessa?

BUDJETTIRIIHESSÄ on myös esitetty 120 miljoonan euron leikkaus ammatilliseen koulutukseen. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n laskelmien mukaan leikkaus tarkoittaa esimerkiksi noin 1 600 opettajan vähennystä. Myös Suomeen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry on ilmaissut huolensa leikkauksien vaikutuksesta opetuksen laatuun. Pystytäänkö jatkossakin vastaamaan työelämän tarpeisiin – osaajapulaan tai ammattitaidon kehittämiseen? Kysynpähän vain, että mistä saamme lisää korkeakoulutukseen hakeutuvia, kun ammatillisesta koulutuksesta – toiselta asteelta – halutaan jälleen leikata?

Toinen aste säilyy maksuttomana, vaikka hallitus uhkaili ja kerkesikin jo keväällä päättää toista. Onneksi asiasta nousi meteli. Mutta mitä kertoo hallituksen koulutukseen liittyvistä arvoista, kun tällainenkin päätös keväällä yllättävän helposti syntyi?

En pysty ymmärtämään, kuinka helppoa tuntuu olevan koulutuksesta ja opiskelijoilta leikkaaminen. Koulutus on hyvinvointivaltion kulmakiviä, johon kaikilla pitää olla mahdollisuus jatkossakin.

Kirjoittaja on SDP:n kunnallisjärjestön puheenjohtaja sekä alue- ja kaupunginvaltuutettu Kokkolasta.