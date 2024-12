Kouvolan yöpäivystyksen laastariratkaisu ei lämmitä – Werning: palvelutaso voidaan säilyttää hallituspuolueiden äänillä

Kansanedustaja Paula Werningin (sd.) mukaan Kouvolan yöpäivystystä koskevassa keskustelussa on unohdettu, että muutokset ovat merkittäviä ja vaikuttavat suoraan asukkaiden saamiin palveluihin. Se, että yöpäivystys säilyy rajoitetusti on pelkkä laastariratkaisu, hän sanoo.

Werning kertoo, että Kouvolassa käydään tällä hetkellä vilkasta keskustelua päivystysverkon muutoksista ja erityisesti Ratamokeskuksen yöpäivystyksen kohtalosta. Hän haluaa selkeyttää faktoja asiasta.

– On totta, että alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna saavutimme sen, että yöpäivystystä ei lakkauteta kokonaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että palvelut säilyvät nykyisellään. Kyseessä on merkittävä palvelutason lasku, jonka vaikutuksia ei saa vähätellä, Werning sanoo tiedotteessa.

Kouvolan asukkaiden eikä päättäjien ei pidä Werningin mielestä tyytyä puolivillaisiin ratkaisuihin, jotka markkinoidaan heille voittoina.

– Olen työskennellyt itse yli vuosikymmenen ajan päivystyksessä, ja tiedän täsmälleen, mikä ero on akuuttilääketieteen ja perusterveydenhuollon päivystyksen välillä. Tässä asiassa asiantuntemukseni on vahva, ja minun tehtäväni kansanedustajana on varmistaa, että Kouvolan asukkaita ei johdeta harhaan, hän sanoo.