Ulkomaat
16.1.2026 11:48 ・ Päivitetty: 16.1.2026 11:48
Kremlistä jyrähdys: Grönlanti kuuluu Tanskalle
Venäjän lähtökohtana on, että Grönlanti kuuluu Tanskan kuningaskunnan alueisiin, kommentoi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov perjantaina lehdistötilaisuudessa.
Peskovin kommentista kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass. Peskov sanoo Venäjän kuulleen sekä Tanskan että Grönlannin kommentit, joiden perusteella Grönlanti ei ole kaupan.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut Grönlantia osaksi Yhdysvaltoja, mikä on johtanut diplomaattiseen kriisiin sotilasliitto Naton jäsenmaiden välillä.
