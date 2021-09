Krista Kiuru sai vetoomuksen, jossa on yli 22 000 nimeä – tästä on kyse

Pelastakaa Lapset ry luovutti tänään lastensuojelua koskevan vetoomuksen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd.). DEMOKRAATTI Demokraatti

Yhdistyksen käynnistämässä Lastensuojelusta ei saa säästää -vetoomuksessa 22 114 suomalaista vetoaa yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa päättäjiin, että he turvaavat päätöksillään laadukkaan lastensuojelutyön kuntien säästöpaineista huolimatta.

Pelastakaa lapset ry toteaa tiedotteessaan, että lapsiperheiden tilanne on heikentynyt entisestään koronapandemian myötä.

Useille perheille pandemia on aiheuttanut taloudellisia haasteita, koronarajoitukset ovat supistaneet perheiden turvaverkostoja, ja niin lasten kuin vanhempien henkinen hyvinvointi ovat kuormittuneet. Lasten välinen hyvinvoinnin kuilu on syventynyt entisestään ja eriarvoistuminen lisääntynyt.

Peruspalveluiden kuormittunut tilanne heijastuu suoraan lastensuojelun asiakasmääriin ja asiakastyön tilanteisiin. Lastensuojelun vastuusosiaalityöntekijöiden kuormittunut tilanne vaikuttaa puolestaan koko lastensuojeluprosessin kokonaisuuteen ja asiakkaisin.

Pelastakaa Lapset ry:n Lastensuojelusta ei saa säästää -vetoomuksessa vaaditaan, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä saa olla enintään 25.

Lisäksi vetoomuksessa vaaditaan, että kunnissa panostetaan ehkäisevään lastensuojeluun. Suomessa ei ole koskaan aikaisemmin ollut yhtä paljon huostaanotettuja ja sijoitettuja lapsia kuin nyt – lähes 19 000.

– Lastensuojelu on maassamme tarpeeseen nähden aliresursoitu. Haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamiseksi säädetään asteittain kiristyvä vähimmäishenkilöstömitoitus lastensuojeluun niin, että mitoitus on 30 asiakasta ammattilaista kohden. Vuonna 2022 mitoitus on 35. Hallituksen esitys asiasta annetaan syksyn 2021 aikana. Tämän lisäksi myös ennaltaehkäisevään tukeen tulee panostaa, ministeri Kiuru sanoi tiedotteen mukaan.

Vetoomuksessa painotetaan, että mahdollisimman varhainen ja ennaltaehkäisevä yksilöllinen tuki lapselle, nuorelle ja perheelle on tehokkain tapa välttyä lastensuojelun korjaavilta toimenpiteiltä, kuten huostaanotolta. Varhainen tuki tulee myös yhteiskunnalle halvemmaksi.