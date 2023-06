Kristillisdemokraatit päätti lähteä hallitukseen – Essayahista maa- ja metsätalousministeri

Kristillisdemokraattien puoluehallitus ja -valtuusto kokoustivat tänään. Johannes Ijäs Demokraatti

KD:n puoluehallitus esitti puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiselle kokoukselle hallituksenmuodostaja Petteri Orpon (kok) neljän puolueen hallitusneuvottelutuloksen hyväksymistä ja hallitukseen osallistumista.

Lisäksi puolueen puheenjohtajaa Sari Essayah’a esitettiin valtioneuvoston jäseneksi maa- ja metsätalousministerinä.

KD:n puoluevaltuusto yhteisymmärryksessä eduskuntaryhmän kanssa hyväksyi ehdotuksen. Kaksivuotisen liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeripaikan osalta nimeäminen tehdään myöhemmin.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman kuvasi tänään tiedotustilaisuudessa päätöstä hallitukseen lähtemisestä melko helpoksi päätös, koska kaikki eduskuntaryhmän jäsenet osallistuivat neuvotteluihinkin.

KD:n kädenjälki näkyy Östmanin mukaan erityisesti perhepolitiikassa, maatalouspolitiikassa ja yrittäjyydessä ja samaan aikaan KD on pitänyt heikoimmassa asemassa olevien tilanteesta huolta.

Tulevan maa- ja metsätalousministerin Essayahin osaamista Östman kehui niin talouspolitiikassa, Suomen kansallisessa politiikassa kuin EU-politiikassa.

– Tämä salkku istuu erittäin hyvin hänelle ja meidän puolueellemme, Östman totesi.

SARI Essayah totesi neljän puolueen hallitusohjelmaan joudutaan tekemään kompromisseja.

– Esimerkiksi talouden sopeuttamistalkoot eivät varmasti millekään puolueelle ole helppoja ja mukavia tehtäviä.

Hän sanoi kuitenkin, että esimerkiksi perusopetuksesta ja ammatillisesta opetuksesta ei leikata. Esimerkiksi lapsilisiin tulee lisäsatsauksia.

– Ruokaa tuottavasta maataloudesta ei leikata, ei huoltovarmuudesta, maanpuolustuksesta, sisäisestä turvallisuudesta.

Essayah lisäsi vielä, että luonnonsuojelurahoituksesta ei leikata eikä yritysten verotus kiristy.

ESSAYAHIN mukaan KD halusi ottaa maa- ja metsätalousministerin salkun siksi, että puolue on tehnyt maa- ja metsätalouden eteen paljon oppositiossa työtä.

– On hyvä muistaa, että kahtena edellisenä vaalikautena kristillisdemokraatit on ollut ainut puolue, joka on tehnyt maataloudesta välikysymyksen. Meille on ollut suuri huolenaihe, miten suomalainen maatalous ja elintarvikeketju pärjäävät. Tässä kyllä myöskin meidän puolueen tavoitteet sen suhteen, että haluamme olla vaikuttamassa suomalaisen maatalouden, metsätalouden ja myöskin sitä kautta maaseudun pärjäämiseen, toteutuvat hyvin.

Essayah totesi myös, että KD kuuluu Euroopan parlamentissa EPP-ryhmään ja sitä myöten kristillisdemokraattien rintamaan, jossa katsotaan, että komissiolta on hävinnyt arkijärki siinä, miten EU:n rattaissa etenevä ennallistamisasetus voisi vaikuttaa maa- ja metsätalouteen.

– Tuossa ryhmässä on itselleni paljon entuudestaan tuttuja meppejä ja EPP:n toimihenkilöitä. Se antaa kyllä mahdollisuuden olla ennakkovaikuttamisessa huomattavasti aiemmin liikkeellä, ennen kansanedustajuuttaan europarlamentaarikkona toiminut Essayah sanoi.

Essayahin mukaan hallituspuolueet ovat yksimielisiä maatalouspolitiikasta, mikä myös helpottaa hallituksen työtä.

Essayah painotti myös, ettei maatalouspolitiikka ole mitään tukiaispolitiikan ympärillä pyörimistä, millainen kuva usein annetaan.

– Maatalousyrittäjä nimenomaan haluaisi, että hän saa siitä omasta työstään sen elinkeinon ja tulon, hän totesi ja linjasi, että elintarvikeketjun tulonjakautumisen oikeudenmukaisuuteen on vaikutettava.

Hän nosti esiin myös metsänomistajien omaisuudensuojan tärkeyttä sekä viennin merkitystä.