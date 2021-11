Kristillisdemokraattien Räsänen: ”Tällä välikysymyksellä hallituksen rivit pakotetaan suoriksi”

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on mukana opposition yhteisessä välikysymyksessä, jossa vaaditaan hallitukselta toimia siirtolaisvirtoihin perustuvaan hybridivaikuttamiseen varautumiseksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Puolueen mukaan tarve lainsäädännön tarkistamiselle on noussut Valko-Venäjän toimien myötä akuutiksi.

– Tilanne Puolan rajalla on vakava ja tulenarka, ja on välttämätöntä, että myös Suomessa EU:n rajavaltiona tällaiseen varaudutaan. Tällä välikysymyksellä hallituksen rivit pakotetaan suoriksi – tämä on kansallisen turvallisuuden kannalta kysymys, johon ei saa tulla keskenään ristiriitaisia vastauksia, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen perustelee tiedotteessa.

Välikysymyksessä vaaditaan hallitusta tuomaan eduskunnalle esitys niin sanotusta hätätilalakipykälästä, jolla turvapaikkahakemusten vastaanottaminen voidaan keskeyttää, mikäli yleinen järjestys ja kansallinen turvallisuus ovat ulkovallan järjestämän laajamittaisen maahantulon tilanteessa uhattuna.

– Jos hallitus vastauksessaan sitoutuu pikaiseen lainmuutokseen, jolla Suomen rajat mahdollisessa vastaavassa hybridioperaatiotilanteessa turvataan, olen tyytyväinen. Jatkossa tarvitaan myös syventyvää yhteistyötä EU:n itäisten rajavaltioiden kesken erityisesti sisäisen turvallisuuden viranomaisten käytäntöjen kehittämiseksi hybridioperaatioiden varalle, Räsänen toteaa.

Myös Liike Nyt on mukana välikysymyksessä.

– Meidän on pystyttävä myöntämään tosiasia, että nykyinen turvapaikkajärjestelmämme ei toimi. Se on liian altis laajamittaiselle hyväksikäytölle ja tehoton tapa auttaa eniten apua tarvitsevia. Turvapaikan hausta on muodostunut väylä paremman elintason tavoitteluun ja lisäksi se antaa ulkovalloille mahdollisuuden nähtyyn vaikuttamiseen, sanoo Liike Nytin puheenjohtaja, kansanedustaja Harry Harkimo.