KRP: Finanssisektoriin kohdistuneista verkkohyökkäyksistä on aloitettu esitutkinta

Keskusrikospoliisi (KRP) on aloittanut esitutkinnan Suomessa finanssisektoriin kohdistuneista verkkohyökkäyksistä. Rikosnimikkeenä on törkeä tietoliikenteen häirintä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

KRP aloitti tutkinnan oma-aloitteisesti. Asiasta on keskusteltu syyttäjän kanssa, koska kyseessä on virallisen syytteen alainen rikos ja asialla on kansainvälistä sekä yhteiskunnallista merkitystä, poliisi sanoo tiedotteessaan.

- Poliisi ei tutkinnan tässä vaiheessa kommentoi tarkemmin tutkinnan sisältöä, asianosaisia, rikoksesta epäiltyjä tai tutkinnan aikataulua, sanoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markus Saario.

Nordean pankkipalveluissa on syksyn aikana ollut runsaasti häiriöitä. Ongelmat ovat kiusanneet pankkia ja sen asiakkaita myös muissa Pohjoismaissa.

Eduskunnan talousvaliokunta kuuli kokouksessaan keskiviikkona Nordean edustajia. Kuultavana oli myös elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) sekä edustajia valtiovarainministeriöstä, Suomen Pankista, Finanssivalvonnasta, Rahoitusvakausvirastosta, kyberturvallisuuskeskuksesta ja suojelupoliisista.

Valiokunnan puheenjohtaja Sakari Puisto (ps.) sanoi, että häiriöiden takana on ilmeisimmin järjestäytynyt toimija. Siihen viittaa hänen mukaansa häiriöiden intensiteetti, kesto ja motiivi, kun hyökkääjä ei ole esittänyt varsinaista vaadetta.

Sellaista tietoa, että taustalla olisi esimerkiksi Venäjä tai Venäjään kytköksissä oleva taho, ei Puiston mukaan ole antaa julkisuuteen.