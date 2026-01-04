Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

4.1.2026 15:56 ・ Päivitetty: 4.1.2026 15:56

KRP: Näin pitkään Fitburg-laiva raahasi ankkuriaan merenpohjassa

Rajavartiolaitos
Rajavartiolaitoksen julkaisema kuva viikonlopun viistokaikumittauksista Suomenlahdella vauriopaikalla.

Uudenvuodenaattona tapahtunutta Suomenlahden kaapelirikkoa koskevissa tutkimuksissa merenpohjasta on löydetty kymmeniä kilometrejä pitkä raahausjälki, kertoo keskusrikospoliisi tiedotteessaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Merikaapelin vaurioittamisesta epäillään rahtilaiva Fitburgia. Tähän mennessä tehtyjen tutkimusten perusteella on poliisin mukaan syytä epäillä, että Fitburgin ankkuri ja ankkuriketju ovat ennen Elisan omistaman tietoliikennekaapelin vauriokohtaa laahanneet merenpohjaa vähintään kymmeniä kilometrejä.

Kaapelivaurio tapahtui Viron talousvyöhykkeellä lähellä Suomen talousvyöhykkeen rajaa. Kun Suomen viranomaiset myöhemmin tavoittivat Fitburgin Suomen talousvyöhykkeellä, aluksen ankkuriketjun havaittiin olevan meressä.

Poliisi kertoo jatkaneensa Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien tukemana merenpohjan tutkimuksia. Viron viranomaiset ovat osallistuneet tutkintaan paikan päällä.

Tutkimuksissa on tarkoitus vielä tarkentaa merenpohjan jälkien pituus sekä selvittää, onko merenpohjassa muuta materiaalia, joka voi liittyä vaurioon, kertoo tutkinnan yleisjohtaja Risto Lohi keskusrikospoliisista STT:lle.

Tutkinnassa yritetään arvioida teon tahallisuutta. Poliisi tutkii tapahtumia tässä vaiheessa rikosnimikkeillä törkeä vahingonteko, törkeän vahingonteon yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä.

HELSINGIN käräjäoikeus vangitsi sunnuntaina miehistöön kuuluvan Azerbaidzhanin kansalaisen. Hänet vangittiin syytä epäillä -perusteella, Lohi kertoo. Syytä epäillä on kahdesta vangitsemisperusteesta lievempi.

Poliisi ei kerro, mikä hänen tehtävänsä aluksella oli.

Aluksen 14-henkisestä miehistöstä kolme ihmistä on tällä hetkellä matkustuskiellossa.

Miehistön kuulustelut etenevät poliisin mukaan suunnitellusti.

Fitburg oli lähtenyt matkaan Pietarista ja sen suuntana oli Haifan kaupunki Israelissa. Miehistön jäsenet ovat Venäjän, Georgian, Kazakstanin ja Azerbaidzhanin kansalaisia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Antti Ronkainen

Kirjallisuus
4.1.2026
Arvio: Näin Jouko Turkka muuttui tarkkanäköisestä provokaattorista vihapuheen pioneeriksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU