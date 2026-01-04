Kotimaa
4.1.2026 15:56 ・ Päivitetty: 4.1.2026 15:56
KRP: Näin pitkään Fitburg-laiva raahasi ankkuriaan merenpohjassa
Uudenvuodenaattona tapahtunutta Suomenlahden kaapelirikkoa koskevissa tutkimuksissa merenpohjasta on löydetty kymmeniä kilometrejä pitkä raahausjälki, kertoo keskusrikospoliisi tiedotteessaan.
Merikaapelin vaurioittamisesta epäillään rahtilaiva Fitburgia. Tähän mennessä tehtyjen tutkimusten perusteella on poliisin mukaan syytä epäillä, että Fitburgin ankkuri ja ankkuriketju ovat ennen Elisan omistaman tietoliikennekaapelin vauriokohtaa laahanneet merenpohjaa vähintään kymmeniä kilometrejä.
Kaapelivaurio tapahtui Viron talousvyöhykkeellä lähellä Suomen talousvyöhykkeen rajaa. Kun Suomen viranomaiset myöhemmin tavoittivat Fitburgin Suomen talousvyöhykkeellä, aluksen ankkuriketjun havaittiin olevan meressä.
Poliisi kertoo jatkaneensa Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien tukemana merenpohjan tutkimuksia. Viron viranomaiset ovat osallistuneet tutkintaan paikan päällä.
Tutkimuksissa on tarkoitus vielä tarkentaa merenpohjan jälkien pituus sekä selvittää, onko merenpohjassa muuta materiaalia, joka voi liittyä vaurioon, kertoo tutkinnan yleisjohtaja Risto Lohi keskusrikospoliisista STT:lle.
Tutkinnassa yritetään arvioida teon tahallisuutta. Poliisi tutkii tapahtumia tässä vaiheessa rikosnimikkeillä törkeä vahingonteko, törkeän vahingonteon yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä.
HELSINGIN käräjäoikeus vangitsi sunnuntaina miehistöön kuuluvan Azerbaidzhanin kansalaisen. Hänet vangittiin syytä epäillä -perusteella, Lohi kertoo. Syytä epäillä on kahdesta vangitsemisperusteesta lievempi.
Poliisi ei kerro, mikä hänen tehtävänsä aluksella oli.
Aluksen 14-henkisestä miehistöstä kolme ihmistä on tällä hetkellä matkustuskiellossa.
Miehistön kuulustelut etenevät poliisin mukaan suunnitellusti.
Fitburg oli lähtenyt matkaan Pietarista ja sen suuntana oli Haifan kaupunki Israelissa. Miehistön jäsenet ovat Venäjän, Georgian, Kazakstanin ja Azerbaidzhanin kansalaisia.
