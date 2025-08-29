KRP selvitti: Oliver Stubbin pääsy UPI-harjoitteluun ei ollut syrjivää

Keskusrikospoliisi kertoo tehneensä esiselvityksen Ulkopoliittisen instituutin ”korkeakouluharjoittelijan valinnasta”, eikä näe asiassa syytä rikostutkintaan. Demokraatti Demokraatti

Yksityishenkilö oli poliisin mukaan tehnyt selvityspyynnön, kun UPI:n harjoittelupaikalle oli valittu aloitteleva opiskelija monen ilmeisen kokeneemman hakijan sijaan.

Poliisi ei kerro tarkemmin kenestä asiassa oli kyse, mutta UPI valitsi kohuttuun harjoitteluunsa kesäksi tasavallan presidentin pojan Oliver Stubbin.

Poliisin tiedotteen mukaan rekrytoinnissa ei ole esiselvityksen perusteella syytä epäillä työsyrjintää, virka- tai muutakaan rikosta. Asiassa ei sen takia aloiteta esitutkintaakaan.