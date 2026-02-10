KT: Hyvinvointialueilta ja kunnista katosi ennätysmäärin työpaikkoja

Hyvinvointialueiden toteuttamien irtisanomisten arvioidaan kasvavan edelleen tänä vuonna, kun taas kuntien tekemien irtisanomisten arvioidaan kääntyvän laskuun, käy ilmi Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kyselystä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hyvinvointialueet irtisanoivat kyselyn mukaan viime vuonna lähes 1 300 henkilöä ja kunnat noin 340 henkilöä.

Näin korkeita lukuja on KT:n mukaan nähty viimeksi 1990-luvun laman aikana, sillä irtisanomiset tuotannollisista ja taloudellisista syistä ovat olleet kunta- ja hyvinvointialalla perinteisesti vähäisiä.

KUNNAT ja alueet leikkasivat viime vuonna henkilöstömenojaan arviolta noin 564 miljoonan euron arvosta.

Kuntien osuus sopeutuksista oli noin 161 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueiden sopeutukset olivat noin 403 miljoonaa, mikä oli yli kaksinkertaisesti edelliseen vuoteen verrattuna.

Tänä vuonna hyvinvointialueiden sopeutusruuvin arvioidaan kiristyvän noin 475 miljoonaan.

- Rahoitusmallin ja alijäämien kattamisvelvollisuuden vuoksi leikkaukset hyvinvointialueilla jatkuvat. Rahoituksen tulisi kuitenkin riittää kattamaan kansalaisille tärkeät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut, KT:n toimitusjohtaja Henrika Nybondas-Kangas sanoo tiedotteessa.

LOMAUTUKSIIN joutui viime vuonna kunnissa noin 600 ja hyvinvointialueilla noin 12 200 ihmistä.

KT:n ajankohtaiskysely toteutettiin marraskuun lopun ja tammikuun välisenä aikana. Se lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja kuntayhtymiin, hyvinvointialueille ja KT:n yritysjäsenille.

Kyselyyn vastasi yli 200 kuntaa ja kuntayhtymää sekä 24 hyvinvointialuetta tai -yhtymää. Vastaajat edustavat kuntien henkilöstöstä 79:ää prosenttia ja hyvinvointialueiden henkilöstöstä noin 96:ta prosenttia.