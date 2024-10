KT:n Markku Jalosen seuraajaksi 23 hakijaa – mukana Juhana Vartiainen

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimitusjohtajan tehtävään haki hakuajan puitteissa 23 ihmistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

KT:n hallituksen puheenjohtaja Ari Korhonen on tyytyväinen hakijajoukkoon.

– Hakijalista on monipuolinen, ja mukana on todella korkean tason osaamista. Kiitämme kaikkia hakijoita kiinnostuksesta tehtävää kohtaan. Tavoite on, että toimitusjohtaja valitaan viimeistään marraskuun alkupuolella, hän toteaa tiedotteessa.

Hakijoiden joukossa ovat muun muassa Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen (kuvassa), työ- ja elinkeinoministeriön valtiosihteeri Mika Nykänen ja Palvelutyönantajien Paltan johtava asiantuntija, entinen valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala.

Palkansaajapuolelta tehtävää hakee Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n yhteiskuntasuhteiden johtaja Päivi Niemi-Laine. Hän erosi JHL:n puheenjohtajan tehtävästä viime vuonna. Syyksi hän kertoi erimielisyytensä palkansaajien keskusjärjestön SAK:n kanssa.

TEHTÄVÄÄ hakevat myös muiden muassa KT:n neuvottelujohtaja Henrika Nybondas-Kangas, johtaja Mika Lallo Teknologiateollisuudesta, kirkon työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen Kirkon työmarkkinalaitokselta sekä Valtion työmarkkinalaitoksen neuvottelujohtaja Sari Ojanen ja hallitusneuvos Risto Lerssi.

KT:n nykyinen toimitusjohtaja Markku Jalonen jää ensi vuonna eläkkeelle. Hänen viimeinen työpäivänsä on helmikuun 2025 lopussa.

Uuden toimitusjohtajan valitsee KT:n hallitus.

KT:n toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa työehtosopimusneuvottelujen käyminen kunta- ja hyvinvointialan palkansaajien kanssa.

Nykyinen toimitusjohtaja Jalonen oli mukana tekemässä kunta-alan poikkeuksellista ratkaisua vuonna 2022, kun esimerkiksi hoitajat ja opettajat saivat suuremmat palkankorotukset kuin teollisuuden vientialat. Ratkaisu suivaannutti elinkeinoelämän ja yksityisen sektorin ammattiliitot.

Uutista päivitetty klo 14.27