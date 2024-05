Kuin ylimmät ystävykset: Xi ja Vladimir – Kiinalle suhde Venäjään on tasapainoilua myös länteen

Xi Jinpingin mukaan Kiinan ja Venäjän hyvät suhteet edistävät maailmanrauhaa ja Vladimir Putinin mukaan vakautta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Putin sanoi torstaina olevansa kiitollinen siitä, että Kiina on yrittänyt löytää ratkaisua Ukrainan sotaan.

- Tulen informoimaan Kiinan kansantasavallan presidenttiä Ukrainan kriisiä koskevasta tilanteesta. Olemme kiitollisia kiinalaisille ystävillemme ja kollegoillemme niistä aloitteista, joita he ovat tuoneet esiin tämän ongelman ratkaisemiseksi, Putin sanoi Kiinan-vierailunsa aluksi pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

Kiinan presidentin Xi Jinpingin mukaan Kiina ja Venäjä ovat yhtä mieltä siitä, että Ukrainan sotaan tarvitaan poliittinen ratkaisu.

Putin sanoi jo ennen matkaansa Kiinaan, että Venäjä kannattaa Kiinan viime vuonna esittämää rauhansuunnitelmaa. Suunnitelma on varsin ympäripyöreä. Länsimaiden mukaan suunnitelma sallisi toteutuessaan Venäjän pitää hallussaan valtaosan valtaamistaan alueista Ukrainassa.

Presidentit ylistivät tapaamisen aluksi myös kilvan maiden välisiä suhteita. Xin mukaan suhteet edistävät maailmanrauhaa, ja Putinin mukaan niillä on vakauttava vaikutus.

- Kiinan ja Venäjän väliset suhteet eivät ole opportunistisia, eikä niitä ole suunnattu ketään vastaan. Yhteistyömme kansainvälisissä asioissa kuuluu kansainvälisen toiminnan vakauttaviin tekijöihin, Putin sanoi Venäjän televisiokanavien välittämällä videolla.

XI puolestaan korosti heti alkuun Kiinan olevan valmis laajaan yhteistyöhön Venäjän kanssa.

- Kiina on valmis työskentelemään Venäjän kanssa pitääkseen yllä tasapuolisuutta ja oikeutta maailmassa. Kiinan ja Venäjän nykyiset suhteet on rakennettu kovalla työllä, ja osapuolien on vaalittava ja hoivattava niitä, Xi evästi.

Ulkomaanvierailu on ensimmäinen, jonka kansainvälisen etsintäkuulutuksen vuoksi harvakseltaan ja valikoivasti matkustava Putin tekee sen jälkeen, kun hänet valittiin uudelleen presidentiksi.

Sota Ukrainassa ja sitä seuranneet lännen pakotteet ovat ajaneet Venäjän tiivistämään suhteitaan naapurinsa kanssa. Viimeksi Putin vieraili Kiinassa lokakuussa. Venäjälle hyvät taloussuhteet Kiinaan ovat elintärkeät, ja myös Kiina on päässyt hyötymään Venäjältä virtaavasta edullisesta energiasta ja kaasusta.

JOITAKIN rajoja rajattomalla ystävyydelläkin on. Kiinalle suhde Venäjään on tasapainoilua myös lännen suuntaan. Etenkin Kiinan pankkisektorilla pelätään, että liian läheinen yhteistyö Venäjän kanssa voisi johtaa Yhdysvaltain pakotteisiin ja pankkien sulkemiseen dollariperustaisesta rahoitusjärjestelmästä.

Vaikka Kiina on tehnyt läntisestä näkökulmasta heikkoja ulostuloja Ukrainan sodan suhteen, on Kiina ajanut tiukan kielteistä linjaa ydinaseuhittelun suhteen. Venäjän presidentti on hiljattain kertonut harjoittavansa Ukrainan rajalla ja miehitetyillä alueilla oleville joukoille taktisten ydinaseiden käyttöä ja pitänyt ydinsodan uhkaa esillä julkisissa esiintymisissään.

Tätä vasten vierailun kiinnostavinta antia on julkilausuma, jonka Putinin ja Xin odotetaan allekirjoittavan keskusteluidensa päätteeksi. Keskusteluissa ovat maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi kansainväliset ja alueelliset asiat, joihin myös Ukrainan sotatilanne lukeutuu.

VIERAILU on nähty asiantuntija-arvioissa symbolisena vastavierailuna, sillä Xi Jinping kävi myös Venäjällä viime vuonna pian sen jälkeen, kun hänet oli nimitetty uudelleen presidentiksi. Usein vierailuilla kuitenkin allekirjoitetaan joitakin kauppa- ja yhteistyösopimuksia. Putin ja Xi osallistuvat myös illanviettoon, jolla juhlistetaan maiden 75 vuotta kestäneitä diplomaattisuhteita.

Xin lisäksi Putin tapaa pääministeri Li Qiangin ja matkustaa Koillis-Kiinaan Harbiniin osallistuakseen kauppa- ja sijoitustapahtumaan.