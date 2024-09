Kuinka suuren alennuksen Fed lyö tiskiin keskiviikkona? – “Veitsenterällä”

Yhdysvaltojen keskuspankki Fed on pitänyt ohjauskorkojaan nykyisellä poikkeuksellisen korkealla tasollaan jo viime vuoden heinäkuusta asti, mutta keskiviikkona luvassa on käänne. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Fed on viestinyt selvästi, että korkoja lasketaan syyskuun kokouksessa, mutta markkinoilla on nyt herännyt spekulaatiota alennuksen suuruudesta.

Korot ovat nyt vaihteluvälissä 5,25-5,50 prosenttia, joka on korkein taso pariinkymmeneen vuoteen.

Alkujaan odotus on ollut, että korkoja alennettaisiin tavanomaisen 0,25 prosenttiyksikön verran, mutta myös 0,5 prosenttiyksikön rysäytys nähdään mahdollisena.

Vaikutusvaltainen talouslehti Wall Street Journal liputti aiemmin tällä viikolla ison alennuksen puolesta todeten, että korot ovat nyt maan talouden kannalta liian korkealla. Inflaatio on käytännössä jo laskenut kahden prosentin tavoitetasolle ja kuumana käyneet työmarkkinat jäähtyvät ripeästi, lehti summasi.

OP:n seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen ennakoi silti, että alennus jää pienemmäksi.

- Jos Fed aloittaa isolla 0,5 prosenttiyksikön koronlaskulla, niin markkinat saattavat tulkita tämän kertovan keskuspankin paniikista talouden jäähtymistä kohtaan, Hännikäinen totesi ennakkoarviossaan tiistaina.

Iso alennus ruokkisi Hännikäisen mukaan odotuksia siitä, että myös tulevat laskut ovat suuria.

- Näemme korkopäätöksen olevan veitsenterällä, mutta kallistumme odottamaan maltillista 0,25 prosenttiyksikön koronlaskua. Perustelemme näkemystämme sillä, että keskuspankit tahtovat lähtökohtaisesti edetä maltillisin askelin. Mielestämme Yhdysvaltojen talouskuva ei ole murenemassa käsiin, vaan Fedillä on aikaa seurata talouden ja inflaation kehitystä ilman paniikkia, Hännikäinen summasi.

Keskiviikon kokoukselta odotetaan myös viestiä siitä, mitä tapahtuu jatkossa, eli kuinka monta kertaa Fed arvioi vielä tämän vuoden aikana laskevansa korkoja.

- On selvää, että rahapolitiikkalinja on nyt kireää ja korkoja on varaa laskea nykytasoilta reippaasti, mutta kuinka reippaasti? Hännikäinen pohti.

Fedin ratkaisu vaikuttaa väistämättä myös meneillään olevaan presidentinvaalitaistoon, vaikka keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell toki pitää kiinni siitä, ettei Fed anna poliittisten näkökulmien vaikuttaa rahapolitiikkaan.

Republikaanien ehdokas Donald Trump vaati kesällä Bloombergin haastattelussa, että Fed ei saisi laskea korkoja ennen marraskuun vaaleja.