Kuka pärjää ja kuka kärsii inflaation laukatessa? – Labore julkisti Esimerkkiperheet-raportin

Labore seuraa seitsemän kuvitteellisen esimerkkiperheen avulla muun muassa perheiden tulojen, verojen ja ostovoiman kehitystä. Tiistaisessa Laboren julkaisussa ennustettiin laskelmilla esimerkkiperheiden elämää vuosina 2022-2024.

Tänä vuonna ostovoima heikkenee jokaisella Laboren esimerkkiperheellä, mutta ensi vuonna ostovoima kääntyy kasvuun kaikilla paitsi asuntolainaa maksavalla kaksilapsisella toimihenkilöperheellä.

Esimerkkiperheet ovat hyvätuloinen pariskunta, toimihenkilöperhe, työntekijäperhe, yksinhuoltajaperhe, työmarkkinatukea saava yksinasuva työtön, ansiosidonnaista päivärahaa saava työtön sekä eläkeläispariskunta.

OSTOVOIMAN prosentuaalinen kasvu on lähivuosina vahvinta hyvätuloisella lapsettomalla pariskunnalla, jolla on velaton omistusasunto. Heikointa kasvu on toimihenkilöperheellä.